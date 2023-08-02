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Владимир Зеленский назвал пять приоритетов в работе послов Украины

19:16, 2 августа 2023
Во время экстренного совещания с руководителями иностранных дипломатических учреждений Украины Зеленский объявил пять ориентиров на следующий политический сезон.
Владимир Зеленский назвал пять приоритетов в работе послов Украины
Изображение: president.gov.ua
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В ходе рабочей поездки в Закарпатскую область Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание с руководителями дипломатических учреждений Украины в иностранных государствах, во время которого назвал пять основных внешнеполитических ориентиров следующего политического сезона.

«Нам із вами вдалося зробити так, що минулі політичні сезони у світі стали проукраїнськими, причому в усіх державах, підтримка яких життєво важлива для України, для українців. Зараз, за серпень, ми маємо підготуватися до нового політичного сезону у світі, щоб і цей сезон – дуже важливий сезон – теж став проукраїнським», – зазначив Президент під час виступу.

Глава держави наголосив на необхідності підготувати рішення на наступне півріччя, щоб кожне з них: і рішення партнерів, і рішення міжнародних інституцій – було проукраїнським.

«Наведу зараз пʼять орієнтирів. Формула миру – перший. Зброя та санкції – другий. Інтеграція України в Євросоюз і НАТО, безпекові гарантії та політика сусідства – третій орієнтир. Четвертий – економіка та відновлення, трансформація. Пʼятий – наші люди як в Україні, так і за кордоном, у країнах вашої роботи», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що наступне півріччя в зовнішній політиці України буде дуже насиченим і в багатьох напрямах вирішальним та історичним.

Найнагальнішим питанням Президент назвав реалізацію Формули миру та укладання двосторонніх угод щодо гарантій безпеки для нашої держави.

Також незабаром відбудеться новий саміт Кримської платформи на рівні лідерів держав, який, як зазначив Володимир Зеленський, має стати ще більш потужним, ніж тогорічний.

Восени очікується Саміт перших леді та джентльменів, Продовольчий саміт у розвиток гуманітарних зусиль України за програмою Grain from Ukraine, 78-ма сесія Генеральної Асамблеї ООН, на якій наша держава має бути потужно представлена (передбачається проведення Глобального саміту миру та Кримської платформи на рівні парламентів), у листопаді – 90-ті роковини Голодомору 1932–1933 років і вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду, а також мають розпочатися переговори щодо членства України в Євросоюзі.

У грудні Україна вже має підготувати змістове наповнення наступного саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні у 2024 році.

Також усе півріччя триватиме робота над організацією платформ, конференцій і самітів України з країнами Латинської Америки й Африки. А ще – постійна робота над підготовкою та конкретним наповненням зустрічей міністрів оборони країн-партнерів у форматі «Рамштайн», а також візитів в Україну лідерів держав і візитів Президента України до країн-партнерів.

«Кожен візит має давати більше зброї для наших воїнів і більше сили для нашої держави», – наголосив Володимир Зеленський.

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