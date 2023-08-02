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Профильный комитет рекомендует Раде принять в целом законопроект об обеспечении ВПЛ жильем на время войны

21:41, 2 августа 2023
Согласно положениям законопроекта, предоставляется право определить дополнительный перечень особо уязвимых категорий ВПЛ, которые по истечении 6-ти месячного срока не будут вынуждены платить арендную плату за проживание во временном жилье.
Профильный комитет рекомендует Раде принять в целом законопроект об обеспечении ВПЛ жильем на время войны
Изображение: freepik.com
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Раде рекомендуют принять во втором чтении и в целом проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» по некоторым вопросам обеспечения внутренне перемещенных лиц жильем для временного проживания (регистр. № 9310 от 19.05.2023).

Так, в Парламентском комитете по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений рассмотрели поправки и предложения субъектов права законодательной инициативы к указанному законопроекту и утвердили его окончательную редакцию для рассмотрения парламентом во втором чтении.

«Проект Закона является важным для внутренне перемещенных лиц, поскольку на уровне закона вводятся положения о формировании органами местного самоуправления фондов жилья, предназначенного для временного проживания внутренне перемещенных лиц, в том числе путем аренды.

В соответствии с положениями законопроекта, который был инициирован членами Комитета, Кабинету Министров Украины на период действия военного положения предоставляется право определить дополнительный перечень особо уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц (кроме тех, что уже определенны в законодательстве), которые по истечении шестимесячного срока не будут вынуждены платить арендную плату за проживание во временном жилье», - говорится в сообщении.

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