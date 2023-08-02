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Украинский паспорт вошел в топ-30 самых влиятельных в мире

21:22, 2 августа 2023
Сейчас он разделяет это место с Гренадой и Сент-Люсией.
Украинский паспорт вошел в топ-30 самых влиятельных в мире
Источник фото: Униан
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Украинский паспорт поднялся сразу на 4 строчки и занял 30-ю позицию в международном рейтинге самых влиятельных паспортов мира The Henley Passport Index. Сейчас он разделяет это место с Гренадой и Сент-Люсией. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе.

Консалтинговая компания Henley & Partners формирует рейтинг по количеству у определенного государства стран-партнеров с безвизовым режимом. Одну позицию могут занимать сразу несколько стран.

«Несмотря на более чем год полномасштабной войны с рф украинцы получили возможность в рамках безвиза ездить еще в три страны - Джибути, Израиль и Суринам. Таким образом, граждане Украины, имея биометрический загранпаспорт, могут посещать уже 146 стран мира без визы или с визой по прибытии», - пишут в ГМС.

В прошлом году Украина занимала 35-е место в рейтинге Henley & Partners.

The Henley Passport Index – это глобальный рейтинг стран, измеряющий степень свободы передвижения по миру их граждан. С 2005 года рейтинг привлекательности паспортов создает международная консалтинговая компания Henley & Partners. Компания оценивает документы в 199 странах.

Для формирования рейтинга Henley & Partners использует базу Timatic, которая собирает данные о паспортных, визовых и таможенных требованиях каждой страны и территории. Страны, с паспортами которых граждане получают больше препятствий во время путешествий, получают самые низкие баллы в индексе и наоборот.

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