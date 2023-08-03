Российский оккупант, который пытал гражданских, приговорен к 12 годам лишения свободы

Кроме этого, военнослужащий рф совершил ограбление гражданских лиц и присвоение собственности.

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Черниговский районный суд Черниговской области объявил приговор в уголовном производстве по обвинению российского военного в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Судебное разбирательство в рамках данного уголовного производства осуществлялось в порядке специального судебного производства при отсутствии обвиняемого.

Обвиняемый Б., являясь военнослужащим вооруженных сил российской федерации, применил к находившимся под защитой гражданским лицам, принуждение физического и морального порядка, с целью получения необходимых ему сведений, а также меры, причинившие физические страдания гражданским лицам. Кроме этого, военный рф совершил ограбление гражданских лиц и присвоение собственности, не оправданное военной необходимостью.

За это уголовное правонарушение суд приговорил обвиняемого Б. к 12 годам лишения свободы, что является высшей мерой наказания за это преступление.

Гражданский иск в уголовном производстве не заявлен.

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