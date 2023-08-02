Первая палата ВККС внесла до ВСП представление с рекомендацией на командировку двух судей в другие суды

В связи с выявлением чрезмерного уровня судебной нагрузки в суде Комиссия решила внести до ВСП представление с рекомендацией на командировку сроком на один год двух судей.

Источник фото: vkksu.gov.ua

Первая палата Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрела вопрос о внесении представления с рекомендацией на командировку судей в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия.

Так, в связи с выявлением чрезмерного уровня судебной нагрузки в суде Комиссия решила внести до Высшего совета правосудия представление с рекомендацией на командировку сроком на один год:

судьи Добропольского горрайонного суда Донецкой области Левченко Андрея Николаевича до Валковского районного суда Харьковской области;

судьи Песчанского районного суда Винницкой области Щербы Надежды Леонидовны в Козятинского горрайонного суда Винницкой области.

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