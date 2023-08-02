Управление дронами и не только: в МОН приступили к работе над обновлением школьной дисциплины «Защита Украины»

Чтобы пилот проекта прошел успешно, МОН организует курс для учителей и привлечет к сотрудничеству специалистов.

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С сентября Министерство образования и науки Украины планирует запустить пилот проекта обновленной дисциплины «Защита Украины».

Как отмечают в МОН, его апробация будет проходить в школах разных регионов Украины, а на основе отзывов учителей и учеников программу дисциплины будет финализировано.

Чтобы пилот проекта прошел успешно, МОН организует курс для учителей и привлечет к сотрудничеству специалистов, которые готовы обучать учителей работе с симуляторами FPV дронов, имеют специализацию в топографии, домедицинской помощи и предотвращении травматизма.

«Обновление дисциплины «Защита Украины» — долгожданный и необходимый шаг, ведь образование должно отвечать условиям и сегодняшним вызовам. Уже начали работу над дополнением практической составляющей программы - актуальной, а заодно и интересной для учеников. И дети, и учителя дают нам отзывы, что дисциплина должна быть обновлена. Качественная домедицинская помощь, управление спортивными дронами, базовая инженерия в рамках STEM-образования — то, на что сегодня есть запрос», — отметил министр образования и науки Оксен Лисовой.

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