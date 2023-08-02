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Керування дронами і не тільки: в МОН розпочали роботу над оновленням шкільної дисципліни «Захист України»

18:55, 2 серпня 2023
Щоб пілот проєкту відбувся успішно, МОН організує курс для вчителів та залучить до співпраці спеціалістів.
Керування дронами і не тільки: в МОН розпочали роботу над оновленням шкільної дисципліни «Захист України»
Зображення: freepik.com
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З вересня Міністерство освіти і науки України планує запустити пілот проєкту оновленої дисципліни «Захист України».

Як зазначають у МОН, його апробація відбуватиметься у школах різних регіонів України, а на основі відгуків учителів і учнів програму дисципліни буде фіналізовано.

Щоб пілот проєкту відбувся успішно, МОН організує курс для вчителів та залучить до співпраці спеціалістів, які готові навчати вчителів роботи із симуляторами FPV дронів, мають спеціалізацію у топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму.

«Оновлення дисципліни «Захист України» — довгоочікуваний та необхідний крок, адже освіта повинна відповідати умовам і викликам сьогодення. Уже розпочали роботу над доповненням практичної складової програми — актуальної, а заразом і цікавої для учнів. І діти, і вчителі дають нам відгуки, що дисципліна має бути оновленою. Якісна домедична допомога, керування спортивними дронами, базова інженерія в межах STEM-освіти — те, на що сьогодні є запит», — зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

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Школа МОН
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