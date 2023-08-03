Продавала неіснуючі тури до Греції: викрили шахрайку, яка ошукала 230 осіб

Жінка обіцяла клієнтам дешеву путівку, хороші умови та п'ятизірковий готель.

Правоохоронці викрили мешканку Івано-Франківської області, яка продавала неіснуючі тури до Греції, та ошукала 230 осіб. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що оголошення про тур жінка розмістила в інтернеті.

Путівка вартувала 340 євро. У цю суму входило дев'ять ночей на курорті, дворазове харчування, страховка та доїзд комфортабельним автобусом. «Вона запевнила усіх клієнтів, серед яких було понад 100 дітей, у тому, що Львівська туристична фірма, з якою вона співпрацює, уже забронювала номери», — зазначили у МВС.

«Три автобуси на Грецію вирушали з Тернополя, а ще один із Борщова. Коли туристи приїхали у зазначений готель, то з'ясувалося, що бронь готель скасував, оскільки жодної проплати за відпочинок ніхто не вніс.

За першу ніч люди оплатили самостійно - номер вартував від 140 євро. Наступного дня вони вже мали з'їжджати, але у справу втрутилися представники посольства та правоохоронні органи.

Львівська фірма, з якою начебто співпрацювала «бізнесменша», все-таки виділила 5,5 мільйонів гривень і з власної кишені оплатила тур потерпілих. Після цього керівники турагенції звернулися із заявою до правоохоронних органів. Написали скарги до поліції й самі туристи», — йдеться у повідомленні.

У ході проведених оперативно-розшукових дій працівники кримінальної поліції спільно зі слідчими під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури встановили місцеперебування підозрюваної. Жінка у скоєному зізналася. Зі 127 тисяч євро вона повернула лише 20 тисяч євро, 15 тисяч доларів, 40 тисяч гривень й запевнила, що решту також компенсує туристичній агенції.

Даний факт слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Жінці уже оголосили підозру відповідно до частини 4 статті 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Триває слідство.

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