Зменшення розміру надбавки з 50% до 30% не призведе до погіршення умов оплати чиновників, - НАДС

Також у держслужбовців вирішили з’ясувати, чи необхідно продовжити реформу системи оплати праці державних службовців.

Джерело фото: nads.gov.ua

Голова Національного агентства з питань держслужби Наталія Алюшина розповіла про проблему непрозорих та розбалансованих заробітних плат державних службовців та наголосила на прискоренні реалізації реформи оплати праці на держслужбі, незважаючи на тотальне скорочення бюджетних видатків через війну. Про це вона заявила під час засідання Центральної ради профспілки працівників соціальної сфери України 2 серпня. Зі свого боку, представники профспілки розповіли про виклики, які стоять перед працівниками установ та закладів соціальної сфери. Серед проблемних питань було озвучено несправедливість у нарахуванні заробітних плат в державному секторі, особливо на місцевому рівні.

В свою чергу, Наталія Алюшина розповіла про законопроєкт №8222 щодо реформи в оплаті праці держслужбовців на основі класифікації посад, який нещодавно пройшов перше читання у Парламенті.

Нагадаємо, що цей законопроект є умовою для програми підтримки України з боку ЄС на 2024-2027. Раніше Єврокомісія оприлюднила й перелік сфер, що є пріоритетними для реформування.

За словами голови НАДС, це ключовий законопроєкт реформи оплати праці, що передбачає чітку та прозору структуру заробітної плати з обмеженими преміальними виплатами, яка враховує: кваліфікацію та досвід, важливість і складність роботи на посаді, ступінь відповідальності, а також результативність, ефективність та якість виконання посадових обов’язків.

«Серед ключових змін законопроєкту №8222 - чітка європейська структура заробітної плати: 70% (оклад) на 30% (премії). Це дозволить вперше вивести заробітні плати державних службовців у прозору площину. Ще однією новацією є встановлення максимального розміру надбавки за вислугу років на рівні 30% від підвищеного посадового окладу, 2% за кожен рік служби (наразі – це 3 %).

Крім того, законопроєкт встановлює розміри посадових окладів на основі класифікації посад державної служби відповідно до Каталогу типових посад та критеріїв віднесення до таких посад.

Також передбачається проведення щорічного співставлення рівня оплати праці типових посад державної служби з приватним сектором під час підготовки схем посадових окладів. Така практика присутня на державній службі практично у всіх провідних країнах світу, щоб наймати і утримувати фахівців, знаючи їх цінність», - зазначили у НАДС.

Також Наталія Алюшина запевнила, що зменшення розміру надбавки з 50% до 30% не призведе до погіршення умов оплати, оскільки її розмір розраховується від збільшеного посадового окладу, який має зрости в тому числі за рахунок цієї економії.

Разом з тим, у НАДС держслужбовцям запропонували долучитися до опитування «Організація роботи державних службовців та оплата праці в умовах воєнного стану».

Серед питань, на які анонімно пропонується відповісти чиновникам - чи вчасно нараховується заробітна плата та чи вважають вони, що необхідно продовжити реформу системи оплати праці державних службовців.

Автор: Наталя Мамченко

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