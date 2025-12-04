  1. В Україні

У Києві шахраї телефонують пенсіонерам, погрожують «кримінальною справою» та вимагають гроші

23:32, 4 грудня 2025
Поліція попереджає про нову схему шахраїв.
Столична поліція застерігає киян, особливо літніх людей, від нової хвилі телефонного шахрайства.

Зловмисники телефонують пенсіонерам, представляються співробітниками силових структур та залякують вигаданою кримінальною відповідальністю. Шахраї надсилають у месенджерах фальшиві повістки з вимогою з'явитися на «допит» та звинувачують співрозмовників у нібито «фінансуванні РФ». Підставою для звинувачень називають замовлення ліків або біодобавок онлайн, які шахраї видають за товари російського походження.

Надалі аферисти змушують громадян переказувати гроші на підконтрольні рахунки, або передавати готівку так званим «кур’єрам» для того щоб їх «перевірити» та «задекларувати». Постраждалі у таких випадках втрачають значні суми.

Поліція наголошує: співробітники спецслужб та правоохоронних органів ніколи не проводять слідчих дій через телефон, не просять пересилати гроші та не здійснюють фінансових операцій із громадянами.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

