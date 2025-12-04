В Киеве мошенники звонят пенсионерам, угрожают «уголовным делом» и требуют деньги

Полиция предупреждает о новой схеме мошенников.

Столичная полиция предостерегает киевлян, особенно пожилых людей, от новой волны телефонного мошенничества.

Злоумышленники звонят пенсионерам, представляются сотрудниками силовых структур и запугивают вымышленной уголовной ответственностью. Мошенники присылают в мессенджерах фальшивые повестки с требованием явиться на «допрос» и обвиняют собеседников в якобы «финансировании РФ». Основанием для обвинений называют заказ лекарств или биодобавок онлайн, которые мошенники выдают за товары российского происхождения.

Далее аферисты вынуждают граждан переводить деньги на подконтрольные счета или передавать наличные так называемым «курьерам» для того, чтобы их «проверить» и «задекларировать». Потерпевшие в таких случаях теряют значительные суммы.

Полиция подчеркивает: сотрудники спецслужб и правоохранительных органов никогда не проводят следственных действий по телефону, не просят пересылать деньги и не осуществляют финансовых операций с гражданами.

