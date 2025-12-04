Нові нормативи ВРП можуть спричинити колапс у судах: господарські суди звернулись до РСУ

Господарські суди просять РСУ забезпечити поступове впровадження нових нормативів кадрового та ресурсного забезпечення.

До Асоціації суддів господарських судів надійшли запити від господарських судів із проханням ініціювати перед Радою суддів України питання щодо поступової та адаптивної реалізації рішення Вищої ради правосуддя про затвердження нормативів кадрового забезпечення судів. Відповідний лист є у розпорядженні Судово-юридичної газети.

Нагадаємо, 30 вересня 2025 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення, яким затвердила нові нормативи кадрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів, а також методики:

розрахунку чисельності суддів судів першої та апеляційної інстанцій;

прогнозування кількості справ, що надходитимуть до судів.

Ці нормативи були розроблені на виконання Державної антикорупційної програми та подані Державною судовою адміністрацією.

Проблема: нормативи ухвалено, але їх негайне застосування може створити ризики

У листі вказується, що під час роботи спільної групи з CEPEJ експерти неодноразово підкреслювали: такі нормативи мають періодично коригуватися, зокрема у межах бюджетного процесу, щоб відповідати фактичним потребам судової системи.

Суди звертають увагу, що застосування нових методик уже зараз може спричинити нерелевантні результати, оскільки статистика за останні 5 років є суттєво викривленою:

2020–2021 роки — період карантину COVID-19;

2022 рік — початок повномасштабного вторгнення;

2023 рік – різке зростання навантаження.

Приклад: Господарський суд Тернопільської області

Застосування методики до різних періодів дає різкий розрив у результатах:

при розрахунку за 2020–2024 роки — 10 суддів;

за 2021–2025 роки (із прогнозом) — 12,1 судді;

лише за 2023–2025 роки — 15 суддів.

Різниця в п'ять посад є критичною для реального навантаження суду та строків розгляду справ.

Так само прогнозовані обсяги справ виявилися заниженими: методика прогнозувала 3 154 справи на 2025 рік, тоді як фактичне надходження вже за 9 місяців становило 3 007 справ, що в річному вимірі — не менше 4 009 справ.

Суди наполягають: кадрові нормативи не можна впроваджувати негайно

Окрема частина листа присвячена критичним зауваженням до нормативів чисельності апарату суду. Зокрема, суди зазначають:

приклад структури апарату, взятий за основу нормативів, не відповідає чинним типовим структурам;

нормативи фактично скасовують значну частину посад держслужбовців, включно із заступниками начальників відділів, що унеможливлює належне виконання бухгалтерських, кадрових та інших обов’язкових функцій;

Пропозиції судів

Асоціація суддів господарських судів пропонує Раді суддів розглянути такі кроки:

Визначити тимчасову кількість суддів на 2026 рік з урахуванням реальної ситуації в регіонах, або ж відкласти це питання до 2026 року. У 2026 році переглянути розрахунки, врахувавши повні статистичні дані за 2025 рік. Відтермінувати впровадження нормативів чисельності апарату судів до завершення воєнного стану та щонайменше рік після його завершення. Провести дослідження реального обсягу роботи апаратів судів та розрахувати нормативи на підставі фактичних функцій і затверджених типових структур.

