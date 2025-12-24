  1. Відео
$15 тисяч за забудову в Луцьку: ВАКС обрав запобіжний захід депутату Волинської облради Анатолію Вітіву – ЗМІ

19:40, 24 грудня 2025
ВАКС призначив заставу 10 млн грн депутату Волиньради у справі про хабар.
Фото: vln.media
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави 10 млн грн депутату Волинської обласної ради, якого підозрюють в одержанні 15 тисяч доларів неправомірної вигоди від орендаря земельної ділянки в центрі Луцька. Про це повідомили в НАБУ.

За ці кошти він зі спільником обіцяв забезпечити голосування за рішення, які б дозволили забудову ділянки багатоквартирним житловим комплексом.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», НАБУ та САП, викрили депутатів обласної та міської рад Волинської області на одержанні неправомірної вигоди.

За даними ВолиньPost, йдеться про депутата Волинської обласної ради від ВО «Свобода» Анатолія Вітіва та депутата Луцької міської ради від партії «Свобода» Миколу Федіка.

У НАБУ зазначають, що голова однієї з депутатських фракцій Волинської обласної ради (колишній народний депутат України) у змові з головою цієї ж фракції у Луцькій міській раді висловив прохання користувачу земельної ділянки у Луцьку (також колишньому народному депутату України) надати неправомірну вигоду у розмірі 30 тисяч доларів.

За ці кошти обіцяли забезпечити позитивне голосування депутатів своєї фракції та ухвалення потрібних рішень Волинською обласною і Луцькою міською радами, аби дозволити будівництво на ділянці багатоквартирного житлового будинку.

Власник ділянки погодився на пропозицію. Після ухвалення Луцькою міською радою рішення про затвердження детального плану території він надав депутатам частину хабаря у сумі 15 тис. дол. США. Після цього Волинська облрада ухвалила рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, що дозволило її забудувати.

Депутатам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України, а хабародавцю — за ч. 1 ст. 369 КК України.

Відео: НАБУ

