$30000 хабаря за забудову в Луцьку: викрили місцевих депутатів Анатолія Вітіва та Миколу Федіка — ЗМІ

17:32, 19 грудня 2025
На Волині депутатам обласної і міської рад повідомили про підозру
Фото: НАБУ
НАБУ та САП повідомили, що викрили депутатів обласної і міської рад у Волинській області на одержанні неправомірної вигоди.

За даними видання ВолиньPost, мова йде про депутата Волинської обласної ради від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Анатолія Вітіва та депутата Луцької міської ради від партії «Свобода» Миколу Федіка.

У НАБУ зазначають, що голова однієї з депутатських фракцій Волинської обласної ради (колишній народний депутат України) у змові з головою цієї ж фракції у Луцькій міській раді висловив прохання користувачу земельної ділянки у Луцьку (також колишньому народному депутату України) надати неправомірну вигоду у розмірі 30 тисяч доларів.

«За ці кошти обіцяли забезпечити позитивне голосування депутатів своєї фракції та ухвалення «потрібних» рішень Волинською обласною і Луцькою міською радами, аби дозволити будівництво на ділянці багатоквартирного житлового будинку.

Власник ділянки на пропозицію пристав, а після ухвалення Луцькою міською радою рішення про затвердження детального плану території надав депутатам частину хабаря у сумі 15 тис. дол. США. Після цього Волинська облрада ухвалила рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, що дозволило її забудувати», - йдеться у заяві.

Наразі депутатам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України, а хабародавцю – за ч. 1 ст. 369 КК України.

У НАБУ додали, що вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

