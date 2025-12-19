  1. В Украине
  2. / Фото

$30000 взятки за застройку в Луцке: разоблачили местных депутатов Анатолия Витива и Николая Федика — ЗМІ

17:32, 19 декабря 2025
На Волыне депутатам областного и городского советов сообщили о подозрении.
Фото: НАБУ
НАБУ и САП сообщили, что разоблачили депутатов областного и городского советов в Волынской области на получении неправомерной выгоды.

По данным издания ВолыньPost, речь идет о депутате Волынского областного совета от Всеукраинского объединения «Свобода» Анатолии Витиве и депутате Луцкого городского совета от партии «Свобода» Николае Федике.

В НАБУ отмечают, что глава одной из депутатских фракций Волынского областного совета (бывший народный депутат Украины) в сговоре с главой этой же фракции в Луцком городском совете высказал просьбу пользователю земельного участка в Луцке (также бывшему народному депутату Украины) предоставить неправомерную выгоду в размере 30 тысяч долларов.

«За эти средства обещали обеспечить положительное голосование депутатов своей фракции и принятие “нужных” решений Волынским областным и Луцким городским советами, чтобы разрешить строительство на участке многоквартирного жилого дома.

Владелец участка на предложение согласился, а после принятия Луцким городским советом решения об утверждении детального плана территории передал депутатам часть взятки в сумме 15 тыс. долларов США. После этого Волынский облсовет принял решение об изменении целевого назначения земельного участка, что позволило его застроить», — говорится в заявлении.

В настоящее время депутатам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а взяткодателю — по ч. 1 ст. 369 УК Украины.

В НАБУ добавили, что решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

 

НАБУ взятка САП

