  1. Видео
  2. / В Украине

$15 тисяч за забудову в Луцьку: ВАКС обрав запобіжний захід депутату Волинської облради Анатолію Вітіву – СМИ

19:40, 24 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВАКС назначил залог в размере 10 млн грн депутату Волынского облсовета по делу о взятке.
$15 тисяч за забудову в Луцьку: ВАКС обрав запобіжний захід депутату Волинської облради Анатолію Вітіву – СМИ
Фото: vln.media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн депутату Волынского областного совета, которого подозревают в получении 15 тысяч долларов неправомерной выгоды от арендатора земельного участка в центре Луцка. Об этом сообщили в НАБУ.

За эти средства он с сообщником обещал обеспечить голосование за решения, которые позволили бы застроить участок многоквартирным жилым комплексом.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», НАБУ и САП разоблачили депутатов областного и городского советов Волынской области в получении неправомерной выгоды.

По данным ВолыньPost, речь идет о депутате Волынского областного совета от ВО «Свобода» Анатолии Витиве и депутате Луцкого городского совета от партии «Свобода» Николае Федике.

В НАБУ отмечают, что председатель одной из депутатских фракций Волынского областного совета (бывший народный депутат Украины) в сговоре с председателем этой же фракции в Луцком городском совете высказал просьбу пользователю земельного участка в Луцке (также бывшему народному депутату Украины) предоставить неправомерную выгоду в размере 30 тысяч долларов.

За эти средства обещали обеспечить положительное голосование депутатов своей фракции и принятие необходимых решений Волынским областным и Луцким городским советами, чтобы разрешить строительство на участке многоквартирного жилого дома.

Владелец участка согласился на предложение. После принятия Луцким городским советом решения об утверждении детального плана территории он предоставил депутатам часть взятки в сумме 15 тыс. долл. США. После этого Волынский облсовет принял решение об изменении целевого назначения земельного участка, что позволило его застроить.

Депутатам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а взяточнику — по ч. 1 ст. 369 УК Украины.

Видео: НАБУ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАБУ взятка Луцк ВАКС подозреваемый

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине усилят ответственность судей Конституционного суда: что предлагает проект закона 14321

Законопроект направлен на повышение прозрачности и открытости суда, расширение процессуальных прав участников конституционного производства и введение четкого механизма дисциплинарной ответственности судей.

Роман Маселко vs дисциплинарный инспектор: палата ВСП отказала в взыскании для судьи Гляня в деле БЭБ

Член ВСП Роман Маселко резко раскритиковал судью Алексея Гляня за игнорирование подсудности в деле БЭБ и предложил применить к нему выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи.

Побил учителя: работник ТЦК должен выплатить 150 тысяч грн морального ущерба

Инцидент произошел во время проверки военно-учетных документов: сотрудник ТЦК, находясь в форме, нанес учителю истории несколько ударов, причинив легкие телесные повреждения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в УПК относительно ареста имущества

Длительные аресты имущества без подозрений и приговоров могут получить законодательные ограничения — в парламенте инициировали изменения.

Апелляционный суд признал TruCam бесспорным доказательством по делу и оставил в силе штраф за превышение скорости

Апелляционный суд подробно разъяснил, как работает TruCam, почему его данные невозможно подделать и почему такие материалы могут использоваться как доказательство в суде.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]