$15 тисяч за забудову в Луцьку: ВАКС обрав запобіжний захід депутату Волинської облради Анатолію Вітіву – СМИ

ВАКС назначил залог в размере 10 млн грн депутату Волынского облсовета по делу о взятке.

Фото: vln.media

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн депутату Волынского областного совета, которого подозревают в получении 15 тысяч долларов неправомерной выгоды от арендатора земельного участка в центре Луцка. Об этом сообщили в НАБУ.

За эти средства он с сообщником обещал обеспечить голосование за решения, которые позволили бы застроить участок многоквартирным жилым комплексом.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», НАБУ и САП разоблачили депутатов областного и городского советов Волынской области в получении неправомерной выгоды.

По данным ВолыньPost, речь идет о депутате Волынского областного совета от ВО «Свобода» Анатолии Витиве и депутате Луцкого городского совета от партии «Свобода» Николае Федике.

В НАБУ отмечают, что председатель одной из депутатских фракций Волынского областного совета (бывший народный депутат Украины) в сговоре с председателем этой же фракции в Луцком городском совете высказал просьбу пользователю земельного участка в Луцке (также бывшему народному депутату Украины) предоставить неправомерную выгоду в размере 30 тысяч долларов.

За эти средства обещали обеспечить положительное голосование депутатов своей фракции и принятие необходимых решений Волынским областным и Луцким городским советами, чтобы разрешить строительство на участке многоквартирного жилого дома.

Владелец участка согласился на предложение. После принятия Луцким городским советом решения об утверждении детального плана территории он предоставил депутатам часть взятки в сумме 15 тыс. долл. США. После этого Волынский облсовет принял решение об изменении целевого назначения земельного участка, что позволило его застроить.

Депутатам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а взяточнику — по ч. 1 ст. 369 УК Украины.

Видео: НАБУ

