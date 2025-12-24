  1. В Україні

Володимир Зеленський позбавив виплати державних стипендій п’ятьох спортсменів

19:56, 24 грудня 2025
Президент підписав два укази про позбавлення стипендій.
Президент України Володимир Зеленський указами №979/2025 та №980/2025 припинив виплату державних стипендій низці спортсменок. Документи оприлюднено на сайті глави держави.

Указом №979/2025 припинено виплату:

В'язовій Олені Павлівні державної стипендії, призначеної Указом Президента України від 3 січня 2013 року № 2/2013;

Філатовій (Джигаловій) Людмилі Станіславівні державної стипендії, призначеної Розпорядженням Президента України від 27 жовтня 1999 року № 274/99-рп;

Шкурновій Ользі Дмитрівні державної стипендії, відновленої Указом Президента України від 14 грудня 2015 року № 701/2015.

Указом №980/2025 позбавлено стипендій Президента України Лискун Софію Валеріївну та Сендзюк Олександру Сергіївну, призначених Указом Президента України від 8 квітня 2025 року № 221/2025.

Обидва укази набирають чинності з дня опублікування.

