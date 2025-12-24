Владимир Зеленский лишил выплаты государственных стипендий пятерых спортсменов

Президент подписал два указа о лишении стипендий.

Президент Украины Владимир Зеленский указами №979/2025 и №980/2025 прекратил выплату государственных стипендий ряду спортсменок. Документы обнародованы на сайте главы государства.

Указом №979/2025 прекращена выплата:

Вязовой Елене Павловне государственной стипендии, назначенной Указом Президента Украины от 3 января 2013 года № 2/2013;

Филатовой (Джигаловой) Людмиле Станиславовне государственной стипендии, назначенной Распоряжением Президента Украины от 27 октября 1999 года № 274/99-рп;

Шкурновой Ольге Дмитриевне государственной стипендии, восстановленной Указом Президента Украины от 14 декабря 2015 года № 701/2015.

Указом №980/2025 лишены стипендий Президента Украины Лискун София Валерьевна и Сендзюк Александра Сергеевна, назначенных Указом Президента Украины от 8 апреля 2025 года № 221/2025.

Оба указа вступают в силу со дня опубликования.

