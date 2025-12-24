Спортивні університети повертаються під Міністерство молоді та спорту

Міністр Матвій Бідний підписав акти, які формалізують перехід провідних спортивних закладів освіти під Мінспорту.

Фото: Facebook/Матвій Бідний

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний погодив повернення спортивних університетів у сферу відання Міністерства молоді та спорту.

«Два тижні тому Верховна Рада України прийняла наш законопроєкт про науково методичний супровід спортсменів. І от сьогодні - ще один етап. Після майже року складної бюрократичної роботи, я підписав фінальні акти, які засвідчують повернення спортивних університетів у сферу відання Мінмолодьспорту», — зазначив Бідний.

Міністр зазначив, що наразі розпочинається наступний етап: «Після майже року складної бюрократичної роботи я підписав фінальні акти, які засвідчують повернення спортивних університетів у сферу відання Мінмолодьспорту».

Йдеться про Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Національний університет фізичного виховання і спорту України та Харківську державну академію фізичної культури.

