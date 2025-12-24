Спортивные университеты возвращаются под ведение Министерства молодежи и спорта

Министр Матвей Бедный подписал акты, которые формализуют переход ведущих спортивных учебных заведений под ведение Минспорта.

Фото: Facebook/Матвей Бедный

Министр молодежи и спорта Матвей Бедный согласовал возвращение спортивных университетов в сферу ведения Министерства молодежи и спорта.

«Две недели назад Верховная Рада Украины приняла наш законопроект о научно-методическом сопровождении спортсменов. И вот сегодня — еще один этап. После почти года сложной бюрократической работы я подписал финальные акты, которые удостоверяют возвращение спортивных университетов в сферу ведения Минмолодежьспорта», — отметил Бедный.

Министр отметил, что сейчас начинается следующий этап: «После почти года сложной бюрократической работы я подписал финальные акты, которые удостоверяют возвращение спортивных университетов в сферу ведения Минмолодежьспорта».

Речь идет о Львовском государственном университете физической культуры имени Ивана Боберского, Национальном университете физического воспитания и спорта Украины и Харьковской государственной академии физической культуры.

