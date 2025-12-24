  1. Законодавство
Комітет Ради підтримав ідею відкладеної виплати грошової допомоги дітям до 21 року

20:06, 24 грудня 2025
Якщо дитина малолітня або неповнолітня, пропонується, що 50% допомоги виплачується їй особисто після досягнення 21 року з урахуванням індексу інфляції.
Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів провів чергове засідання у форматі відеоконференції під час якого народні депутати розглянули законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги (реєстр. №14248). За результатами обговорення Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді включити законопроєкт до порядку денного сесії та прийняти його за основу.

Документом пропонується внести зміни до Кодексу цивільного захисту України та низки законів, зокрема «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про Національну поліцію», а також закону щодо одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану внаслідок збройної агресії РФ.

Законопроєкт передбачає, що у разі, якщо право на одноразову грошову допомогу належить малолітній або неповнолітній особі, 50% належної їй суми виплачуватиметься після досягнення 21-річного віку з урахуванням індексу інфляції.

Як пояснюють депутати, такий механізм має на меті запобігти ризику повного використання коштів законними представниками дитини до досягнення нею повноліття всупереч її інтересам. Водночас законопроєктом пропонується врегулювати й випадки, коли допомога може бути виплачена у повному обсязі до 21 року.

Очікується, що ухвалення документа сприятиме кращому захисту прав малолітніх та неповнолітніх осіб і зменшить ризики нецільового використання належних їм коштів.

Верховна Рада України діти грошова допомога

