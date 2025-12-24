  1. Законодательство
  В Украине

Комитет Рады поддержал идею отложенной выплаты денежной помощи детям до 21 года

20:06, 24 декабря 2025
Если ребенок является малолетним или несовершеннолетним, предлагается, что 50% помощи выплачивается ему лично после достижения 21 года с учетом индекса инфляции.
Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов провел очередное заседание в формате видеоконференции, в ходе которого народные депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты прав малолетних и несовершеннолетних лиц, имеющих право на назначение и получение единовременной денежной помощи (рег. №14248). По результатам обсуждения Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде включить законопроект в повестку дня сессии и принять его за основу.

Документом предлагается внести изменения в Кодекс гражданской защиты Украины и ряд законов, в частности «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей», «О Национальной полиции», а также закон о единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный в результате вооруженной агрессии РФ.

Законопроект предусматривает, что в случае, если право на единовременную денежную помощь принадлежит малолетнему или несовершеннолетнему лицу, 50% причитающейся ему суммы будет выплачиваться после достижения 21-летнего возраста с учетом индекса инфляции.

Как объясняют депутаты, такой механизм направлен на предотвращение риска полного использования средств законными представителями ребенка до достижения им совершеннолетия вопреки его интересам. В то же время законопроектом предлагается урегулировать и случаи, когда помощь может быть выплачена в полном объеме до 21 года.

Ожидается, что принятие документа будет способствовать лучшей защите прав малолетних и несовершеннолетних лиц и снизит риски нецелевого использования причитающихся им средств.

Верховная Рада Украины дети денежная помощь

В Украине усилят ответственность судей Конституционного суда: что предлагает проект закона 14321

Законопроект направлен на повышение прозрачности и открытости суда, расширение процессуальных прав участников конституционного производства и введение четкого механизма дисциплинарной ответственности судей.

Роман Маселко vs дисциплинарный инспектор: палата ВСП отказала в взыскании для судьи Гляня в деле БЭБ

Член ВСП Роман Маселко резко раскритиковал судью Алексея Гляня за игнорирование подсудности в деле БЭБ и предложил применить к нему выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи.

Побил учителя: работник ТЦК должен выплатить 150 тысяч грн морального ущерба

Инцидент произошел во время проверки военно-учетных документов: сотрудник ТЦК, находясь в форме, нанес учителю истории несколько ударов, причинив легкие телесные повреждения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в УПК относительно ареста имущества

Длительные аресты имущества без подозрений и приговоров могут получить законодательные ограничения — в парламенте инициировали изменения.

Апелляционный суд признал TruCam бесспорным доказательством по делу и оставил в силе штраф за превышение скорости

Апелляционный суд подробно разъяснил, как работает TruCam, почему его данные невозможно подделать и почему такие материалы могут использоваться как доказательство в суде.

