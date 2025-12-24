Комитет Рады поддержал идею отложенной выплаты денежной помощи детям до 21 года

Если ребенок является малолетним или несовершеннолетним, предлагается, что 50% помощи выплачивается ему лично после достижения 21 года с учетом индекса инфляции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов провел очередное заседание в формате видеоконференции, в ходе которого народные депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты прав малолетних и несовершеннолетних лиц, имеющих право на назначение и получение единовременной денежной помощи (рег. №14248). По результатам обсуждения Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде включить законопроект в повестку дня сессии и принять его за основу.

Документом предлагается внести изменения в Кодекс гражданской защиты Украины и ряд законов, в частности «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей», «О Национальной полиции», а также закон о единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный в результате вооруженной агрессии РФ.

Законопроект предусматривает, что в случае, если право на единовременную денежную помощь принадлежит малолетнему или несовершеннолетнему лицу, 50% причитающейся ему суммы будет выплачиваться после достижения 21-летнего возраста с учетом индекса инфляции.

Как объясняют депутаты, такой механизм направлен на предотвращение риска полного использования средств законными представителями ребенка до достижения им совершеннолетия вопреки его интересам. В то же время законопроектом предлагается урегулировать и случаи, когда помощь может быть выплачена в полном объеме до 21 года.

Ожидается, что принятие документа будет способствовать лучшей защите прав малолетних и несовершеннолетних лиц и снизит риски нецелевого использования причитающихся им средств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.