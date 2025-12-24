Журналіст-розслідувач подав до суду на Google, OpenAI та xAI через навчання ШІ на авторських книжках

Суд має вирішити, чи можуть компанії навчати ШІ на захищених авторським правом творах.

Журналіст-розслідувач The New York Times та автор книги Bad Blood Джон Каррейру звернувся до суду проти провідних ІТ-компаній, звинувативши їх у незаконному використанні книжок для навчання штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters.

Позов подали до федерального суду в Каліфорнії. Разом із Каррейру його підписали ще п’ятеро письменників.

Вони заявляють, що такі компанії, як Google, OpenAI, Meta Platforms, Perplexity та xAI Ілона Маска, використовували їхні книги без дозволу для тренування чатботів.

У чому проблема

За словами авторів, їхні твори просто копіювали й «згодовували» великим мовним моделям — програмам, які лежать в основі сучасних чатботів. При цьому жодної згоди чи компенсації письменники не отримували.

Це не перша подібна справа у США, але вперше відповідачем у такому процесі стала саме компанія xAI.

Чому це не колективний позов

Письменники принципово не подають спільний масовий позов. Вони вважають, що у таких випадках компаніям простіше домовитися про одну загальну виплату, яка насправді виявляється невигідною для авторів. На їхню думку, великі ІТ-компанії не повинні «відкуповуватися» від тисяч претензій за мінімальні суми.

Приклад Anthropic

Раніше компанія Anthropic уже погодилася виплатити $1,5 млрд авторам у схожій справі. Проте, як зазначається в новому позові, кожен письменник у результаті отримає лише невелику частину від максимально можливої компенсації — близько 2% від суми, передбаченої законом США.

Сам Каррейру назвав використання «вкрадених» книжок для створення ШІ «першим і головним гріхом» компаній, які розробляють такі технології.

Що кажуть компанії

У Perplexity заявили, що не використовують і не індексують книжки. Інші компанії на момент подання позову публічно не прокоментували звинувачення.

Чому це важливо: результат справи може вплинути на всю індустрію штучного інтелекту та визначити, чи можуть технологічні гіганти використовувати книжки й інші твори без дозволу авторів для навчання своїх систем.

