Журналист-расследователь подал в суд на Google, OpenAI и xAI из-за обучения ИИ на авторских книгах

Суд должен решить, могут ли компании обучать ИИ на произведениях, защищенных авторским правом.

Журналист-расследователь The New York Times и автор книги Bad Blood Джон Каррейру обратился в суд против ведущих ИТ-компаний, обвинив их в незаконном использовании книг для обучения искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.

Иск был подан в федеральный суд в Калифорнии. Вместе с Каррейру его подписали еще пятеро писателей.

Они утверждают, что такие компании, как Google, OpenAI, Meta Platforms, Perplexity и xAI Илона Маска, использовали их книги без разрешения для тренировки чатботов.

В чем проблема

По словам авторов, их произведения просто копировали и «скармливали» большим языковым моделям — программам, которые лежат в основе современных чатботов. При этом никакого согласия или компенсации писатели не получали.

Это не первое подобное дело в США, однако впервые ответчиком в таком процессе стала именно компания xAI.

Почему это не коллективный иск

Писатели принципиально не подают совместный массовый иск. Они считают, что в таких случаях компаниям проще договориться об одной общей выплате, которая на практике оказывается невыгодной для авторов. По их мнению, крупные ИТ-компании не должны «откупаться» от тысяч претензий за минимальные суммы.

Пример Anthropic

Ранее компания Anthropic уже согласилась выплатить $1,5 млрд авторам в похожем деле. Однако, как отмечается в новом иске, каждый писатель в итоге получит лишь небольшую часть от максимально возможной компенсации — около 2% от суммы, предусмотренной законодательством США.

Сам Каррейру назвал использование «украденных» книг для создания ИИ «первым и главным грехом» компаний, которые разрабатывают такие технологии.

Что говорят компании

В Perplexity заявили, что не используют и не индексируют книги. Другие компании на момент подачи иска публично не прокомментировали обвинения.

Почему это важно: исход дела может повлиять на всю индустрию искусственного интеллекта и определить, могут ли технологические гиганты использовать книги и другие произведения без разрешения авторов для обучения своих систем.

