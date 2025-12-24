  1. В Україні

Кабмін переглянув вимоги до штатів і освіти працівників дитячо-юнацьких спортшкіл – що змінилося

20:19, 24 грудня 2025
Зміни стосуються кваліфікаційних вимог до працівників та штатного розпису.
Фото: zemliak.com
Кабмін вніс зміни до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Основні новововедення:

  • Унормовано кваліфікаційні вимоги до посад працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до Закону України «Про освіту».
  • Освітньо-кваліфікаційний рівень замінено на визначення ступенів освіти.
  • У пунктах Положення, що містять кваліфікаційні вимоги до посад директора, заступника, інструкторів-методистів, тренерів-викладачів, слова «вищу освіту за ступенем «молодший бакалавр», «бакалавр» чи «магістр»» замінено словами «освітній ступінь бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста відповідних спеціальностей) за спеціальністю фізична культура і спорт» тощо залежно від посади.
  • Термін «змагання» замінено на «спортивні змагання» для приведення у відповідність до Закону України «Про фізичну культуру і спорт».
  • Змінено вимоги щодо визначення кількості ставок тренера-викладача у штатному розписі: кількість ставок тренера-викладача та штатних одиниць дитячо-юнацьких спортивних шкіл визначено залежно від форми власності.
  • Послаблено вимоги до шкіл для осіб з інвалідністю, зменшивши кількість штатних одиниць до двох.

діти Кабінет Міністрів України школа спорт

