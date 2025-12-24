Кабмін переглянув вимоги до штатів і освіти працівників дитячо-юнацьких спортшкіл – що змінилося

Зміни стосуються кваліфікаційних вимог до працівників та штатного розпису.

Фото: zemliak.com

Кабмін вніс зміни до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Основні новововедення:

Унормовано кваліфікаційні вимоги до посад працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до Закону України «Про освіту».

Освітньо-кваліфікаційний рівень замінено на визначення ступенів освіти.

У пунктах Положення, що містять кваліфікаційні вимоги до посад директора, заступника, інструкторів-методистів, тренерів-викладачів, слова «вищу освіту за ступенем «молодший бакалавр», «бакалавр» чи «магістр»» замінено словами «освітній ступінь бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста відповідних спеціальностей) за спеціальністю фізична культура і спорт» тощо залежно від посади.

Термін «змагання» замінено на «спортивні змагання» для приведення у відповідність до Закону України «Про фізичну культуру і спорт».

Змінено вимоги щодо визначення кількості ставок тренера-викладача у штатному розписі: кількість ставок тренера-викладача та штатних одиниць дитячо-юнацьких спортивних шкіл визначено залежно від форми власності.

Послаблено вимоги до шкіл для осіб з інвалідністю, зменшивши кількість штатних одиниць до двох.

