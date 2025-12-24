Кабмин пересмотрел требования к штатам и образованию работников детско-юношеских спортшкол – что изменилось

Изменения касаются квалификационных требований к работникам и штатного расписания.

Кабмин внес изменения в Положение о детско-юношеской спортивной школе. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Основные нововведения:

Унормированы квалификационные требования к должностям работников детско-юношеских спортивных школ в соответствии с Законом Украины «Об образовании».

Образовательно-квалификационный уровень заменен на определение степеней образования.

В пунктах Положения, содержащих квалификационные требования к должностям директора, заместителя, инструкторов-методистов, тренеров-преподавателей, слова «высшее образование по степени «младший бакалавр», «бакалавр» или «магистр»» заменены словами «образовательная степень бакалавра или магистра (образовательно-квалификационный уровень специалиста соответствующих специальностей) по специальности физическая культура и спорт» и т. п. в зависимости от должности.

Термин «соревнования» заменен на «спортивные соревнования» для приведения в соответствие с Законом Украины «О физической культуре и спорте».

Изменены требования по определению количества ставок тренера-преподавателя в штатном расписании: количество ставок тренера-преподавателя и штатных единиц детско-юношеских спортивных школ определено в зависимости от формы собственности.

Ослаблены требования к школам для лиц с инвалидностью, уменьшив количество штатных единиц до двух.

