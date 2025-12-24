Підсилювач мобільного сигналу і штрафи: що заборонено та які є легальні альтернативи репітерам

Чому домашні підсилювачі сигналу заборонені та що робити абонентам у разі проблем зі зв’язком.

Встановлення підсилювачів мобільного сигналу «для себе» може обернутися штрафами та навіть кримінальною відповідальністю. Про це попереджає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

Регулятор наголошує: самостійне встановлення та використання репітерів, ретрансляторів і підсилювачів мобільного зв’язку в Україні заборонене. Таке обладнання втручається в роботу мереж операторів і може створювати серйозні радіоперешкоди для інших абонентів.

Чому підсилювачі сигналу під забороною

На перший погляд репітер здається простим рішенням проблеми слабкого зв’язку в підвалі чи укритті. Проте з технічної точки зору це радіообладнання, яке:

змінює електромагнітну обстановку в конкретній зоні;

створює завади мобільним мережам;

може погіршувати якість зв’язку для інших користувачів, у тому числі абонентів інших операторів.

Саме тому закон розцінює самовільне підключення репітера як незаконне втручання в мережу мобільного зв’язку.

Від штрафів до кримінальної відповідальності

НКЕК звертає увагу: відповідальність за незаконне використання підсилювачів може бути не лише адміністративною. У певних випадках вона набуває кримінального характеру.

Крім того, власник обладнання, яке створює радіозавади, зобов’язаний відшкодувати оператору витрати на їх усунення та завдані збитки.

10 грудня Кабмін затвердив методику розрахунку таких збитків. Вона визначає, скільки саме може коштувати втручання в роботу мобільної мережі для порушника.

Що робити, якщо мобільний сигнал слабкий

Регулятор пропонує два легальні та безпечні варіанти.

1. Дзвінки через Wi-Fi (VoWiFi)

Найпростіше рішення — технологія Voice over Wi-Fi (VoWiFi). Вона дозволяє телефонувати там, де є Wi-Fi, але майже немає мобільного сигналу: в укриттях, підвалах, на цокольних поверхах.

Що для цього потрібно:

SIM-карта з підтримкою 4G;

стабільне Wi-Fi-з’єднання;

смартфон із підтримкою VoWiFi та увімкненою функцією дзвінків через Wi-Fi.

Важливо: такі дзвінки тарифікуються як звичайні голосові виклики, без додаткових оплат.

2. Офіційне встановлення репітера через оператора

Якщо без підсилювача не обійтися, є лише один законний шлях — звернутися до свого мобільного оператора.

В Україні репітери можуть працювати виключно на підставі присвоєння радіочастот. Таке присвоєння оформлюється для конкретного обладнання та конкретного місця встановлення.

Процедура виглядає так:

оператор звертається до Український державний центр радіочастот (УДЦР);

УДЦР видає присвоєння радіочастоти;

лише після цього репітер може бути легально встановлений і використаний.

Сам абонент подати таку заявку не може — це право має тільки оператор, як власник мережі.

Ключовий меседж регулятора простий: самовільні підсилювачі сигналу — це ризик і для зв’язку, і для гаманця. Натомість держава пропонує легальні альтернативи, які дозволяють залишатися на зв’язку без порушення закону.

Для більшості користувачів оптимальним рішенням уже сьогодні є VoWiFi. А в складніших випадках — офіційне підключення обладнання через оператора мобільного зв’язку.

