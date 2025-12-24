Усилители мобильного сигнала и штрафы: что запрещено и какие существуют легальные альтернативы репитерам

Почему домашние усилители сигнала запрещены и что делать абонентам в случае проблем со связью.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Установка усилителей мобильного сигнала «для себя» может обернуться штрафами и даже уголовной ответственностью. Об этом предупреждает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.

Регулятор подчеркивает: самостоятельная установка и использование репитеров, ретрансляторов и усилителей мобильной связи в Украине запрещены. Такое оборудование вмешивается в работу сетей операторов и может создавать серьезные радиопомехи для других абонентов.

Почему усилители сигнала под запретом

На первый взгляд репитер кажется простым решением проблемы слабой связи в подвале или укрытии. Однако с технической точки зрения это радиооборудование, которое:

изменяет электромагнитную обстановку в конкретной зоне;

создает помехи мобильным сетям;

может ухудшать качество связи для других пользователей, в том числе абонентов других операторов.

Именно поэтому закон расценивает самовольное подключение репитера как незаконное вмешательство в сеть мобильной связи.

От штрафов до уголовной ответственности

НКЕК обращает внимание: ответственность за незаконное использование усилителей может быть не только административной. В отдельных случаях она приобретает уголовный характер.

Кроме того, владелец оборудования, создающего радиопомехи, обязан возместить оператору расходы на их устранение и причиненные убытки.

10 декабря Кабмин утвердил методику расчета таких убытков. Она определяет, во сколько именно может обойтись вмешательство в работу мобильной сети для нарушителя.

Что делать, если мобильный сигнал слабый

Регулятор предлагает два легальных и безопасных варианта.

1. Звонки через Wi-Fi (VoWiFi)

Самое простое решение — технология Voice over Wi-Fi (VoWiFi). Она позволяет звонить там, где есть Wi-Fi, но почти нет мобильного сигнала: в укрытиях, подвалах, на цокольных этажах.

Что для этого нужно:

SIM-карта с поддержкой 4G;

стабильное Wi-Fi-соединение;

смартфон с поддержкой VoWiFi и включенной функцией звонков через Wi-Fi.

Важно: такие звонки тарифицируются как обычные голосовые вызовы, без дополнительных оплат.

2. Официальная установка репитера через оператора

Если без усилителя не обойтись, есть только один законный путь — обратиться к своему мобильному оператору.

В Украине репитеры могут работать исключительно на основании присвоения радиочастот. Такое присвоение оформляется для конкретного оборудования и конкретного места установки.

Процедура выглядит так:

оператор обращается в Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР);

УГЦР выдает присвоение радиочастоты;

только после этого репитер может быть легально установлен и использован.

Сам абонент подать такую заявку не может — это право имеет только оператор, как владелец сети.

Ключевой месседж регулятора прост: самовольные усилители сигнала — это риск и для связи, и для кошелька. Взамен государство предлагает легальные альтернативы, которые позволяют оставаться на связи без нарушения закона.

Для большинства пользователей оптимальным решением уже сегодня является VoWiFi. А в более сложных случаях — официальное подключение оборудования через оператора мобильной связи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.