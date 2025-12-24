  1. В Україні

Уряд запровадив щорічну Премію для працівників енергетичної галузі

18:06, 24 грудня 2025
Українські енергетики отримають нову державну премію за роботу в умовах воєнних атак.
Фото: Міненерго
Кабінет Міністрів започатковує щорічну Премію для працівників енергетичної галузі. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Після кожної страшної атаки, на кожному обʼєкті щохвилини працюють енергетики — звичайні люди надзвичайної сили. Сьогодні, у День енергетика, вся Україна дякує Вам. Ви повертаєте людям тепло, світло, зв’язок, можливість працювати. А головне — віру в те, що ми обов’язково вистоїмо. Пріоритет для нашого Уряду — це світло в українських домівках та  робота наших підприємств. Я прошу всіх памʼятати і цінувати — у нас є світло, бо його своїми руками і працею забезпечили українські енергетики. Ми започатковуємо щорічну Премію Кабінету Міністрів для працівників енергетичної галузі. Для нас важливо відзначати вашу роботу на найвищому рівні. Дякуємо вам за вашу відданість, сміливість і професіоналізм», — зазначила Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністр наголосила, що четвертий рік поспіль Росія намагається занурити українців у темряву. Ворог майже щодня запускає десятки ракет і сотні дронів по енергетичних об’єктах, намагається зруйнувати генерацію, системи передачі та розподілу електроенергії, а також диспетчерські і цілі обʼєкти.

За даними уряду, лише з вересня цього року енергетична система України зазнала близько 2000 масованих ракетно-дронових атак, майже чверть з яких була спрямована на руйнування енергетичної інфраструктури.

енергетика електроенергія світло

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

В Україні посилять відповідальність суддів Конституційного суду: що пропонує проєкт закону 14321

Законопроєкт спрямований на підвищення прозорості та відкритості суду, розширення процесуальних прав учасників конституційного провадження та запровадження чіткого механізму дисциплінарної відповідальності суддів.

Роман Маселко vs дисциплінарний інспектор: палата ВРП відмовила у стягненні для судді Гляня у справі БЕБ

Член ВРП Роман Маселко різко розкритикував суддю Олексія Гляня за ігнорування підсудності у справі БЕБ і запропонував застосувати до нього догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу.

Побив учителя: працівник ТЦК має сплатити 150 тисяч грн моральної шкоди

Інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів: працівник ТЦК, перебуваючи у формі, завдав учителю історії кілька ударів, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до КПК щодо арешту майна

Тривалі арешти майна без підозр і вироків можуть отримати законодавче обмеження — у парламенті ініціювали зміни КПК.

Апеляційний суд визнав TruCam беззаперечним доказом по справі та залишив у силі штраф за перевищення швидкості

Апеляційний суд детально пояснив, як працює TruCam, чому його дані неможливо підробити і чому такі матеріали можна використовувати як доказ у суді.

