Уряд запровадив щорічну Премію для працівників енергетичної галузі

Українські енергетики отримають нову державну премію за роботу в умовах воєнних атак.

Фото: Міненерго

Кабінет Міністрів започатковує щорічну Премію для працівників енергетичної галузі. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Після кожної страшної атаки, на кожному обʼєкті щохвилини працюють енергетики — звичайні люди надзвичайної сили. Сьогодні, у День енергетика, вся Україна дякує Вам. Ви повертаєте людям тепло, світло, зв’язок, можливість працювати. А головне — віру в те, що ми обов’язково вистоїмо. Пріоритет для нашого Уряду — це світло в українських домівках та робота наших підприємств. Я прошу всіх памʼятати і цінувати — у нас є світло, бо його своїми руками і працею забезпечили українські енергетики. Ми започатковуємо щорічну Премію Кабінету Міністрів для працівників енергетичної галузі. Для нас важливо відзначати вашу роботу на найвищому рівні. Дякуємо вам за вашу відданість, сміливість і професіоналізм», — зазначила Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністр наголосила, що четвертий рік поспіль Росія намагається занурити українців у темряву. Ворог майже щодня запускає десятки ракет і сотні дронів по енергетичних об’єктах, намагається зруйнувати генерацію, системи передачі та розподілу електроенергії, а також диспетчерські і цілі обʼєкти.

За даними уряду, лише з вересня цього року енергетична система України зазнала близько 2000 масованих ракетно-дронових атак, майже чверть з яких була спрямована на руйнування енергетичної інфраструктури.

