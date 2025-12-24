Правительство ввело ежегодную премию для работников энергетической отрасли

Украинские энергетики получат новую государственную премию за работу в условиях военных атак.

Фото: Минэнерго

Кабинет Министров учреждает ежегодную премию для работников энергетической отрасли. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«После каждой страшной атаки, на каждом объекте каждую минуту работают энергетики — обычные люди необычайной силы. Сегодня, в День энергетика, вся Украина благодарит вас. Вы возвращаете людям тепло, свет, связь, возможность работать. А главное — веру в то, что мы обязательно выстоим. Приоритет для нашего правительства — это свет в украинских домах и работа наших предприятий. Я прошу всех помнить и ценить — у нас есть свет, потому что его своими руками и трудом обеспечили украинские энергетики. Мы учреждаем ежегодную Премию Кабинета Министров для работников энергетической отрасли. Для нас важно отмечать вашу работу на самом высоком уровне. Спасибо вам за вашу преданность, смелость и профессионализм», — отметила Юлия Свириденко.

Премьер-министр подчеркнула, что четвертый год подряд Россия пытается погрузить украинцев в темноту. Враг почти ежедневно запускает десятки ракет и сотни дронов по энергетическим объектам, пытается разрушить генерацию, системы передачи и распределения электроэнергии, а также диспетчерские и целые объекты.

По данным правительства, только с сентября этого года энергетическая система Украины подверглась около 2000 массированных ракетно-дроновых атак, почти четверть из которых была направлена на разрушение энергетической инфраструктуры.

