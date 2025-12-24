  1. В Україні

Кабмін схвалив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2026-2028 роки

18:00, 24 грудня 2025
Документ визначає цілі боргової політики, оптимізацію структури боргу та підтримку внутрішнього ринку облігацій.
Фото: Visit Ukraine
Кабмін схвалив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2026-2028 роки. Документ, розроблений Міністерством фінансів, покликаний забезпечити системну оцінку стану та динаміки державного боргу, визначити цілі та завдання боргової політики на середньострокову перспективу, а також оптимізувати структуру боргу з урахуванням витрат і ризиків.

За даними Мінфіну, суттєве збільшення видатків державного бюджету на оборону внаслідок повномасштабної війни призвело до зростання бюджетного дефіциту та обсягу державного боргу. Основною метою управління боргом визначено мінімізацію довгострокових ризиків від такого зростання.

Стратегія визначає три головні напрямки боргової політики на 2026-2028 роки:

  • Збільшення частки грантів та іншого не боргового фінансування для забезпечення потреб державного бюджету.
  • Зменшення боргових ризиків через зниження вартості боргу, подовження строків погашення та оптимізацію його структури.
  • Підтримка відносин з інвесторами та стимулювання розвитку внутрішнього ринку державних облігацій як інструменту економічного відновлення.

Згідно зі стратегією, Україна продовжує працювати над зменшенням ключових боргових ризиків. Ризик рефінансування знижується завдяки подовженню строків обігу ОВДП, залученню пільгових ресурсів та операціям з управління боргом. Валютний ризик залишається значним через високу частку боргу в іноземній валюті, тому стратегічним пріоритетом є поступове збільшення частки гривневих запозичень. Процентний ризик наразі низький завдяки значній частці довгострокового пільгового боргу з фіксованою ставкою. Ризики за умовними зобов’язаннями контролюються: скорочується обсяг кредитів під державні гарантії, а реструктуризацію державних деривативів успішно завершено.

За даними Мінфіну, документ також відповідає зобов’язанням України перед ЄС у межах Ukraine Facility: пункт 2.6 Плану України передбачає реформування системи управління державними фінансами, включно з оновленням боргової стратегії.

борг Кабінет Міністрів України держава

