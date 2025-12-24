Документ определяет цели долговой политики, оптимизацию структуры долга и поддержку внутреннего рынка облигаций.

Кабмин одобрил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2026-2028 годы. Документ, разработанный Министерством финансов, призван обеспечить системную оценку состояния и динамики государственного долга, определить цели и задачи долговой политики на среднесрочную перспективу, а также оптимизировать структуру долга с учетом затрат и рисков.

По данным Минфина, существенное увеличение расходов государственного бюджета на оборону в результате полномасштабной войны привело к росту бюджетного дефицита и объема государственного долга. Основной целью управления долгом определена минимизация долгосрочных рисков от такого роста.

Стратегия определяет три главных направления долговой политики на 2026-2028 годы:

Увеличение доли грантов и другого не долгового финансирования для обеспечения потребностей государственного бюджета.

Уменьшение долговых рисков за счет снижения стоимости долга, продления сроков погашения и оптимизации его структуры.

Поддержка отношений с инвесторами и стимулирование развития внутреннего рынка государственных облигаций как инструмента экономического восстановления.

Согласно стратегии, Украина продолжает работать над уменьшением ключевых долговых рисков. Риск рефинансирования снижается благодаря продлению сроков обращения ОВГЗ, привлечению льготных ресурсов и операциям по управлению долгом. Валютный риск остается значительным из-за высокой доли долга в иностранной валюте, поэтому стратегическим приоритетом является постепенное увеличение доли гривневых заимствований. Процентный риск в настоящее время низкий благодаря значительной доле долгосрочного льготного долга с фиксированной ставкой. Риски по условным обязательствам контролируются: сокращается объем кредитов под государственные гарантии, а реструктуризация государственных деривативов успешно завершена.

По данным Минфина, документ также соответствует обязательствам Украины перед ЕС в рамках Ukraine Facility: пункт 2.6 Плана Украины предусматривает реформирование системы управления государственными финансами, включая обновление долговой стратегии.

