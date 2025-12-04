  1. Суд инфо
  2. / В Украине

Новые нормативы ВСП могут привести к коллапсу в судах: хозяйственные суды обратились к РСУ

12:22, 4 декабря 2025
Хозяйственные суды просят РСУ обеспечить постепенное внедрение новых нормативов кадрового и ресурсного обеспечения.
Новые нормативы ВСП могут привести к коллапсу в судах: хозяйственные суды обратились к РСУ
В Ассоциацию судей хозяйственных судов поступили запросы от хозяйственных судов с просьбой инициировать перед Советом судей Украины вопрос о постепенной и адаптивной реализации решения Высшего совета правосудия об утверждении нормативов кадрового обеспечения судов. Соответствующее письмо находится в распоряжении Судебно-юридической газеты.

Напомним, 30 сентября 2025 года Высший совет правосудия принял решение, которым утвердил новые нормативы кадрового, финансового и материально-технического обеспечения судов, а также методики:

  • расчета численности судей судов первой и апелляционной инстанций;
  • прогнозирования количества дел, которые будут поступать в суды.

Эти нормативы были разработаны во исполнение Государственной антикоррупционной программы и поданы Государственной судебной администрацией.

Проблема: нормативы утверждены, но их немедленное применение может создать риски

В письме указывается, что во время работы совместной группы с CEPEJ эксперты неоднократно подчеркивали: такие нормативы должны периодически корректироваться, в том числе в рамках бюджетного процесса, чтобы соответствовать фактическим потребностям судебной системы.

Суды обращают внимание, что применение новых методик уже сейчас может привести к нерелевантным результатам, поскольку статистика за последние 5 лет существенно искажена:

  • 2020–2021 годы — период карантина COVID-19;
  • 2022 год — начало полномасштабного вторжения;
  • 2023 год — резкий рост нагрузки.

Пример: Хозяйственный суд Тернопольской области

Применение методики к разным периодам дает резкий разрыв в результатах:

  • при расчете за 2020–2024 годы — 10 судей;
  • за 2021–2025 годы (с прогнозом) — 12,1 судьи;
  • только за 2023–2025 годы — 15 судей.

Разница в пять ставок является критической для реальной нагрузки суда и сроков рассмотрения дел.

Так же прогнозируемые объемы дел оказались заниженными: методика прогнозировала 3 154 дела на 2025 год, тогда как фактическое поступление уже за 9 месяцев составило 3 007 дел, что в годовом измерении — не менее 4 009 дел.

Суды настаивают: кадровые нормативы нельзя внедрять немедленно

Отдельная часть письма посвящена критическим замечаниям к нормативам численности аппарата суда. В частности, суды отмечают:

  • пример структуры аппарата, взятый за основу нормативов, не соответствует действующим типовым структурам;
  • нормативы фактически отменяют значительную часть должностей госслужащих, включая заместителей начальников отделов, что делает невозможным надлежащее выполнение бухгалтерских, кадровых и других обязательных функций;

Предложения судов

Ассоциация судей хозяйственных судов предлагает Совету судей рассмотреть следующие шаги:

  • Определить временное количество судей на 2026 год с учетом реальной ситуации в регионах или же отложить этот вопрос до 2026 года.
  • В 2026 году пересмотреть расчеты, учитывая полные статистические данные за 2025 год.
  • Отсрочить внедрение нормативов численности аппарата судов до завершения военного положения и как минимум на год после его завершения.
  • Провести исследование реального объема работы аппаратов судов и рассчитать нормативы на основании фактических функций и утвержденных типовых структур.

суд Рада судей Украины

