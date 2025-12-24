Лицензии для игорного бизнеса разрешили оформлять онлайн через портал Дия
Кабинет Министров утвердил порядок подачи заявлений на получение лицензий в сфере азартных игр через портал Дія.
Как сообщили в Минцифры, после запуска услуги компании смогут подавать заявления на получение лицензий в электронном формате — без бумажных документов и без необходимости личного обращения в государственное агентство PlayCity.
Заявление можно будет сформировать в электронном кабинете на портале Дія и подписать с помощью квалифицированной электронной подписи. Часть необходимой информации система будет автоматически подтягивать из государственных реестров, в частности данные о компании, ее владельцах и конечных бенефициарах.
Рассмотрение заявлений будет осуществлять агентство PlayCity, а решение о выдаче лицензии или отказе заявитель также будет получать онлайн через портал Дія.
Через сервис можно будет подать заявления на получение лицензий для осуществления деятельности в сфере:
- казино (офлайн и онлайн),
- букмекерской деятельности,
- залов игровых автоматов,
- онлайн-покера,
- предоставления услуг в сфере азартных игр,
- других видов игорной деятельности, которые будут постепенно добавляться в сервис.
Первый этап услуги планируют запустить уже в 2026 году.
