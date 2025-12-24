  1. В Украине

Лицензии для игорного бизнеса разрешили оформлять онлайн через портал Дия

17:24, 24 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Лицензии для казино или онлайн-покера розрешили оформлять через Дію— правительство приняло постановление.
Лицензии для игорного бизнеса разрешили оформлять онлайн через портал Дия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил порядок подачи заявлений на получение лицензий в сфере азартных игр через портал Дія.

Как сообщили в Минцифры, после запуска услуги компании смогут подавать заявления на получение лицензий в электронном формате — без бумажных документов и без необходимости личного обращения в государственное агентство PlayCity.

Заявление можно будет сформировать в электронном кабинете на портале Дія и подписать с помощью квалифицированной электронной подписи. Часть необходимой информации система будет автоматически подтягивать из государственных реестров, в частности данные о компании, ее владельцах и конечных бенефициарах.

Рассмотрение заявлений будет осуществлять агентство PlayCity, а решение о выдаче лицензии или отказе заявитель также будет получать онлайн через портал Дія.

Через сервис можно будет подать заявления на получение лицензий для осуществления деятельности в сфере:

  • казино (офлайн и онлайн),
  • букмекерской деятельности,
  • залов игровых автоматов,
  • онлайн-покера,
  • предоставления услуг в сфере азартных игр,
  • других видов игорной деятельности, которые будут постепенно добавляться в сервис.

Первый этап услуги планируют запустить уже в 2026 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Лицензия Кабинет Министров Украины Министерство цифровой трансформации

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине усилят ответственность судей Конституционного суда: что предлагает проект закона 14321

Законопроект направлен на повышение прозрачности и открытости суда, расширение процессуальных прав участников конституционного производства и введение четкого механизма дисциплинарной ответственности судей.

Роман Маселко vs дисциплинарный инспектор: палата ВСП отказала в взыскании для судьи Гляня в деле БЭБ

Член ВСП Роман Маселко резко раскритиковал судью Алексея Гляня за игнорирование подсудности в деле БЭБ и предложил применить к нему выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи.

Побил учителя: работник ТЦК должен выплатить 150 тысяч грн морального ущерба

Инцидент произошел во время проверки военно-учетных документов: сотрудник ТЦК, находясь в форме, нанес учителю истории несколько ударов, причинив легкие телесные повреждения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в УПК относительно ареста имущества

Длительные аресты имущества без подозрений и приговоров могут получить законодательные ограничения — в парламенте инициировали изменения.

Апелляционный суд признал TruCam бесспорным доказательством по делу и оставил в силе штраф за превышение скорости

Апелляционный суд подробно разъяснил, как работает TruCam, почему его данные невозможно подделать и почему такие материалы могут использоваться как доказательство в суде.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]