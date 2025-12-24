Лицензии для игорного бизнеса разрешили оформлять онлайн через портал Дия

Лицензии для казино или онлайн-покера розрешили оформлять через Дію— правительство приняло постановление.

Кабинет Министров утвердил порядок подачи заявлений на получение лицензий в сфере азартных игр через портал Дія.

Как сообщили в Минцифры, после запуска услуги компании смогут подавать заявления на получение лицензий в электронном формате — без бумажных документов и без необходимости личного обращения в государственное агентство PlayCity.

Заявление можно будет сформировать в электронном кабинете на портале Дія и подписать с помощью квалифицированной электронной подписи. Часть необходимой информации система будет автоматически подтягивать из государственных реестров, в частности данные о компании, ее владельцах и конечных бенефициарах.

Рассмотрение заявлений будет осуществлять агентство PlayCity, а решение о выдаче лицензии или отказе заявитель также будет получать онлайн через портал Дія.

Через сервис можно будет подать заявления на получение лицензий для осуществления деятельности в сфере:

казино (офлайн и онлайн),

букмекерской деятельности,

залов игровых автоматов,

онлайн-покера,

предоставления услуг в сфере азартных игр,

других видов игорной деятельности, которые будут постепенно добавляться в сервис.

Первый этап услуги планируют запустить уже в 2026 году.

