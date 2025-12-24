Правительство упростило конкурс на строительство генерирующей мощности в Украине – подробнее об условиях

Постановление Кабмина позволит принять решение по конкурсным предложениям без повторного рассмотрения и заключить договоры с победителями.

Правительство приняло постановление «О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на строительство генерирующей мощности и выполнение мероприятий по управлению спросом».

Как сообщили в Минэнерго, решение правительства создает условия для завершения начатых конкурсных процедур на строительство генерирующей мощности, которая необходима для удовлетворения потребностей ОЭС Украины в дополнительных резервах высокоманевренной генерации. Это, по оценке Минэнерго, позволит обеспечить балансовую надежность энергосистемы, усилить безопасность поставок электроэнергии потребителям, привлечь инвестиции и развить конкуренцию на рынке электроэнергии.

Постановление вносит дополнения в Порядок, позволяющие новому составу комиссии рассмотреть уже поданные конкурсные предложения без необходимости повторного их пересмотра.

Изменения также дают возможность НЭК «Укрэнерго» заключать договоры с победителями конкурса по результатам заседания актуализированного состава комиссии.

