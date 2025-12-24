  1. В Україні

Уряд спростив конкурс на будівництво генеруючої потужності в Україні – детальніше про умови

17:15, 24 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Постанова Кабміну дозволить ухвалити рішення щодо конкурсних пропозицій без повторного перегляду та укласти договори з переможцями.
Уряд спростив конкурс на будівництво генеруючої потужності в Україні – детальніше про умови
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд прийняв постанову «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом».

Як повідомили в Міненерго, рішення уряду створює умови для завершення розпочатих конкурсних процедур на будівництво генеруючої потужності, яка необхідна для задоволення потреб ОЕС України у додаткових резервах високоманеврової генерації. Це, за оцінкою Міненерго, дозволить забезпечити балансову надійність енергосистеми, посилити безпеку постачання електроенергії споживачам, залучити інвестиції та розвинути конкуренцію на ринку електроенергії.

Постанова вносить доповнення до Порядку, що дозволяють новому складу комісії розглянути вже подані конкурсні пропозиції без необхідності повторного їх перегляду.

Зміни також дають можливість НЕК «Укренерго» укладати договори з переможцями конкурсу за результатами засідання актуалізованого складу комісії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України енергетика будівництво

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні посилять відповідальність суддів Конституційного суду: що пропонує проєкт закону 14321

Законопроєкт спрямований на підвищення прозорості та відкритості суду, розширення процесуальних прав учасників конституційного провадження та запровадження чіткого механізму дисциплінарної відповідальності суддів.

Роман Маселко vs дисциплінарний інспектор: палата ВРП відмовила у стягненні для судді Гляня у справі БЕБ

Член ВРП Роман Маселко різко розкритикував суддю Олексія Гляня за ігнорування підсудності у справі БЕБ і запропонував застосувати до нього догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу.

Побив учителя: працівник ТЦК має сплатити 150 тисяч грн моральної шкоди

Інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів: працівник ТЦК, перебуваючи у формі, завдав учителю історії кілька ударів, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до КПК щодо арешту майна

Тривалі арешти майна без підозр і вироків можуть отримати законодавче обмеження — у парламенті ініціювали зміни КПК.

Апеляційний суд визнав TruCam беззаперечним доказом по справі та залишив у силі штраф за перевищення швидкості

Апеляційний суд детально пояснив, як працює TruCam, чому його дані неможливо підробити і чому такі матеріали можна використовувати як доказ у суді.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]