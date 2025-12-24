Уряд спростив конкурс на будівництво генеруючої потужності в Україні – детальніше про умови

Постанова Кабміну дозволить ухвалити рішення щодо конкурсних пропозицій без повторного перегляду та укласти договори з переможцями.

Уряд прийняв постанову «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом».

Як повідомили в Міненерго, рішення уряду створює умови для завершення розпочатих конкурсних процедур на будівництво генеруючої потужності, яка необхідна для задоволення потреб ОЕС України у додаткових резервах високоманеврової генерації. Це, за оцінкою Міненерго, дозволить забезпечити балансову надійність енергосистеми, посилити безпеку постачання електроенергії споживачам, залучити інвестиції та розвинути конкуренцію на ринку електроенергії.

Постанова вносить доповнення до Порядку, що дозволяють новому складу комісії розглянути вже подані конкурсні пропозиції без необхідності повторного їх перегляду.

Зміни також дають можливість НЕК «Укренерго» укладати договори з переможцями конкурсу за результатами засідання актуалізованого складу комісії.

