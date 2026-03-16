Володимир Зеленський змінив порядок доступу до публічної інформації в Офісі Президента
15:12, 16 березня 2026
Внесено зміну до Указу від 20 серпня 2019 року про забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №245/2026, яким внесено зміни до указу від 20 серпня 2019 року № 606/2019 щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом. Статтю 1 виклали у новій редакції.
Документом визначено, що Департамент з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації Офісу Президента України є спеціальним структурним підрозділом, відповідальним за організацію доступу до публічної інформації.
Згідно з указом, департамент:
- організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації,
- відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Президента України, Офісу Президента України,
- надає консультації під час оформлення таких запитів.
Указ набирає чинності з 16 березня 2026 року.
