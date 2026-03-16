  В Україні

Володимир Зеленський змінив порядок доступу до публічної інформації в Офісі Президента

15:12, 16 березня 2026
Внесено зміну до Указу від 20 серпня 2019 року про забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України.
Фото: ОПУ
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №245/2026, яким внесено зміни до указу від 20 серпня 2019 року № 606/2019 щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом. Статтю 1 виклали у новій редакції.

Документом визначено, що Департамент з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації Офісу Президента України є спеціальним структурним підрозділом, відповідальним за організацію доступу до публічної інформації.

Згідно з указом, департамент:

  • організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації,
  • відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Президента України, Офісу Президента України,
  • надає консультації під час оформлення таких запитів.

Указ набирає чинності з 16 березня 2026 року.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фіктивне батьківство і декларації: у ЗМІ з’явилися звинувачення на адресу директора НАБУ Семена Кривоноса

Екс-прокурор САП заявив, що директор НАБУ  міг приховати інформацію, яка  викликає сумніви у його доброчесності.

У Раді хочуть дати три роки на отримання грошової допомоги дітям, народженим після загибелі батька

Законопроєкт №15049-1 гарантує виплату незалежно від того, чи встигли родичі отримати кошти загиблого військовослужбовця

За крок до ліквідації: ДСА отримала незадовільну оцінку на ХХ з’їзді суддів України

Фінансовий звіт та недофінансування судів призвели до пропозиції ліквідувати ДСА: делегати ХХ чергового з’їзду суддів офіційно оцінили діяльність судової адміністрації як незадовільну.

Указ Президента ліквідував робочу групу, що розробляла новий Кримінальний кодекс

Ліквідація Комісії з питань правової реформи поставило під питання ухвалення нового Кримінального кодексу.

Незалежність суду та безпека учасників: інтерв’ю з новообраною членкинею ВРП Тетяною Спірідоновою

Новообрана членкиня ВРП Тетяна Спірідонова розповіла про питання бронювання працівників апаратів суду, безпеку в залах засідань та презумпцію добросовісності судді.

