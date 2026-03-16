Володимир Зеленський змінив порядок доступу до публічної інформації в Офісі Президента

Внесено зміну до Указу від 20 серпня 2019 року про забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України.

Фото: ОПУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №245/2026, яким внесено зміни до указу від 20 серпня 2019 року № 606/2019 щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом. Статтю 1 виклали у новій редакції.

Документом визначено, що Департамент з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації Офісу Президента України є спеціальним структурним підрозділом, відповідальним за організацію доступу до публічної інформації.

Згідно з указом, департамент:

організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації,

відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Президента України, Офісу Президента України,

надає консультації під час оформлення таких запитів.

Указ набирає чинності з 16 березня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.