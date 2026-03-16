Владимир Зеленский изменил порядок доступа к публичной информации в Офисе Президента

Внесено изменение в Указ от 20 августа 2019 года об обеспечении доступа к публичной информации во вспомогательных органах, созданных Президентом Украины.

Фото: ОПУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №245/2026, которым внесены изменения в указ от 20 августа 2019 года №606/2019 о обеспечении доступа к публичной информации во вспомогательных органах, созданных Президентом. Статью 1 изложили в новой редакции.

Документом определено, что Департамент по вопросам обращений граждан и доступа к публичной информации Офиса Президента Украины является специальным структурным подразделением, ответственным за организацию доступа к публичной информации.

Согласно указу, департамент:

организует в установленном порядке доступ к публичной информации,

отвечает за рассмотрение, обработку, учет, систематизацию, анализ и предоставление ответов на запросы на информацию, поступающие к Президенту Украины, Офису Президента Украины,

предоставляет консультации при оформлении таких запросов.

Указ вступает в силу с 16 марта 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.