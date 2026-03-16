  1. В Украине

Владимир Зеленский изменил порядок доступа к публичной информации в Офисе Президента

15:12, 16 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Внесено изменение в Указ от 20 августа 2019 года об обеспечении доступа к публичной информации во вспомогательных органах, созданных Президентом Украины.
Фото: ОПУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №245/2026, которым внесены изменения в указ от 20 августа 2019 года №606/2019 о обеспечении доступа к публичной информации во вспомогательных органах, созданных Президентом. Статью 1 изложили в новой редакции.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документом определено, что Департамент по вопросам обращений граждан и доступа к публичной информации Офиса Президента Украины является специальным структурным подразделением, ответственным за организацию доступа к публичной информации.

Согласно указу, департамент:

  • организует в установленном порядке доступ к публичной информации,
  • отвечает за рассмотрение, обработку, учет, систематизацию, анализ и предоставление ответов на запросы на информацию, поступающие к Президенту Украины, Офису Президента Украины,
  • предоставляет консультации при оформлении таких запросов.

Указ вступает в силу с 16 марта 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

указ офис президента

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]