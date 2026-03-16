Замість штрафів — стимул: в Україні пропонують запровадити нову підтримку підприємств, що працевлаштовують осіб з інвалідністю

Данило Гетманцев повідомив, що закон про підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю передбачає перехід від штрафної моделі до системи стимулів для роботодавців, однак на практиці контролюючі органи все ще керуються старим підходом, а механізми державної підтримки поки не запрацювали.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Закон про підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю передбачає зміну підходу — замість штрафної моделі має діяти система стимулів для роботодавців. Однак на практиці контролюючі органи продовжують використовувати стару риторику, яка фактично зводиться до вимоги працевлаштовувати людей з інвалідністю під загрозою штрафів. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, під час ухвалення Закону №4219-ІХ минулого року метою було перейти від каральної моделі до стимулюючої та підтримуючої. Водночас самих норм закону недостатньо, адже потрібна зміна підходів з боку контролюючих органів.

Гетманцев зазначив, що податкові роз’яснення щодо сплати нового внеску фактично продовжують стару логіку — «працевлаштовуйте, інакше буде штраф», хоча, за його словами, лякати роботодавців тим, чого більше не існує, неприпустимо.

За словами Гетманцева, тепер діє інша модель: запроваджено спеціальний внесок, який сплачують усі роботодавці — як приватні, так і державні. Якщо ж роботодавець працевлаштовує осіб з інвалідністю відповідно до встановленого нормативу, він звільняється від сплати цього внеску. Таким чином, йдеться не про санкцію, а про економічний стимул.

Він також повідомив, що роботодавці, які забезпечують значну зайнятість осіб з інвалідністю, можуть отримати статус підприємств трудової інтеграції або підприємств захищеного працевлаштування. За його словами, такі підприємства повинні отримувати пільги, переваги та інші форми державної підтримки, які компенсуватимуть додаткові витрати і стимулюватимуть соціально відповідальний бізнес.

Водночас, він зауважив, що уряд поки не створив повноцінного механізму такої підтримки і не ухвалив необхідні підзаконні акти. Гетманцев нагадав, що 10 лютого 2026 року Міністерство економіки оприлюднило проєкт постанови Кабінету Міністрів, який передбачає затвердження порядку оцінки та надання висновку щодо відповідності підприємств критеріям для отримання пільг як підприємств трудової інтеграції або захищеного працевлаштування.

Однак він зазначив, що без реальної системи пільг і допомоги ці статуси можуть залишитися лише декларативними.

«Саме тому надважливо у найкоротший термін: розробити зрозумілі алгоритми з прикладами, заповнити прогалини в законодавстві на рівні Кабміну та дати однозначні відповіді на проблемні питання з урахуванням воєнного стану», — зазначив голова податкового комітету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.