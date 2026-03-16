  В Украине

Вместо штрафов – стимул: в Украине предлагают ввести новую поддержку предприятий, трудоустраивающих лиц с инвалидностью

13:18, 16 марта 2026
Даниил Гетманцев сообщил, что закон о поддержке трудоустройства лиц с инвалидностью предусматривает переход от штрафной модели к системе стимулов для работодателей, однако на практике контролирующие органы по-прежнему руководствуются старым подходом, а механизмы государственной поддержки пока не заработали.
Закон о поддержке трудоустройства лиц с инвалидностью предусматривает изменение подхода – вместо штрафной модели должна действовать система стимулов для работодателей. Однако на практике контролирующие органы продолжают использовать старую риторику, которая фактически сводится к требованию трудоустраивать людей с инвалидностью под угрозой штрафов. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, при принятии Закона №4219-ІХ в прошлом году целью было перейти от карательной модели к стимулирующей и поддерживающей. В то же время, самих норм закона недостаточно, ведь требуется изменение подходов со стороны контролирующих органов.

Гетманцев отметил, что налоговые разъяснения по уплате нового взноса фактически продолжают старую логику — «трудоустраивайте, иначе будет штраф», хотя, по его словам, пугать работодателей тем, чего больше не существует, недопустимо.

По словам Гетманцева, теперь действует другая модель: введен специальный взнос, который платят все работодатели — как частные, так и государственные. Если работодатель трудоустраивает лиц с инвалидностью в соответствии с установленным нормативом, он освобождается от уплаты этого взноса. Таким образом, речь идет не о санкции, а об экономическом стимуле.

Он также сообщил, что работодатели, обеспечивающие значительную занятость лиц с инвалидностью, могут получить статус предприятий трудовой интеграции или защищенного трудоустройства. По его словам, такие предприятия должны получать льготы, преимущества и другие формы государственной поддержки, которые будут компенсировать дополнительные расходы и стимулировать социально ответственный бизнес.

В то же время он отметил, что правительство пока не создало полноценного механизма такой поддержки и не приняло необходимые подзаконные акты. Гетманцев напомнил, что 10 февраля 2026 года Министерство экономики обнародовало проект постановления Кабинета Министров, предусматривающий утверждение порядка оценки и предоставления заключения о соответствии предприятий критериям для получения льгот как предприятий трудовой интеграции или защищенного трудоустройства.

Однако он отметил, что без реальной системы льгот и пособий эти статусы могут остаться только декларативными.

«Именно поэтому важно в кратчайшие сроки: разработать понятные алгоритмы с примерами, заполнить пробелы в законодательстве на уровне Кабмина и дать однозначные ответы на проблемные вопросы с учетом военного положения», — отметил глава налогового комитета.

