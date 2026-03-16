Суд у Німеччині відмовив у виплаті допомоги жінці з майном на сотні тисяч євро

У Німеччині суд відмовив жінці у виплаті допомоги Bürgergeld після того, як з’ясувалося, що вона володіє значною спадщиною. Про це повідомив журнал Focus.

За даними суду в землі Баден-Вюртемберг, заявниця разом із сестрою отримала у спадок нерухомість, цінні папери та інше майно, однак все одно звернулася по соціальну допомогу та оскаржила відмову в суді.

Зазначається, що жінці належали частки у кількох квартирах вартістю понад 600 тисяч і 340 тисяч євро, а також гроші від продажу ще однієї нерухомості, інвестиційний рахунок приблизно на 92 тисячі євро та інше майно, включаючи меблі, картини, старовинні монети та автомобіль. Після поділу спадщини її власні активи оцінили більш ніж у 642 тисячі євро.

Суд підкреслив, що людина з таким майном не може вважатися такою, що потребує допомоги.

За словами заявниці, вона не могла одразу розпоряджатися спадщиною і що частина нерухомості потребувала ремонту, однак суд зазначив, що вона вже продала одну з квартир і отримала гроші.

