Суд у Німеччині відмовив у виплаті допомоги жінці з майном на сотні тисяч євро

14:18, 16 березня 2026
Суд зазначив, що людина з таким майном не може вважатися такою, що потребує допомоги.
Фото: engage.org.ua
У Німеччині суд відмовив жінці у виплаті допомоги Bürgergeld після того, як з’ясувалося, що вона володіє значною спадщиною. Про це повідомив журнал Focus.

За даними суду в землі Баден-Вюртемберг, заявниця разом із сестрою отримала у спадок нерухомість, цінні папери та інше майно, однак все одно звернулася по соціальну допомогу та оскаржила відмову в суді.

Зазначається, що жінці належали частки у кількох квартирах вартістю понад 600 тисяч і 340 тисяч євро, а також гроші від продажу ще однієї нерухомості, інвестиційний рахунок приблизно на 92 тисячі євро та інше майно, включаючи меблі, картини, старовинні монети та автомобіль. Після поділу спадщини її власні активи оцінили більш ніж у 642 тисячі євро.

Суд підкреслив, що людина з таким майном не може вважатися такою, що потребує допомоги.

За словами заявниці, вона не могла одразу розпоряджатися спадщиною і що частина нерухомості потребувала ремонту, однак суд зазначив, що вона вже продала одну з квартир і отримала гроші.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Фіктивне батьківство і декларації: у ЗМІ з’явилися звинувачення на адресу директора НАБУ Семена Кривоноса

Екс-прокурор САП заявив, що директор НАБУ  міг приховати інформацію, яка  викликає сумніви у його доброчесності.

У Раді хочуть дати три роки на отримання грошової допомоги дітям, народженим після загибелі батька

Законопроєкт №15049-1 гарантує виплату незалежно від того, чи встигли родичі отримати кошти загиблого військовослужбовця

За крок до ліквідації: ДСА отримала незадовільну оцінку на ХХ з’їзді суддів України

Фінансовий звіт та недофінансування судів призвели до пропозиції ліквідувати ДСА: делегати ХХ чергового з’їзду суддів офіційно оцінили діяльність судової адміністрації як незадовільну.

Указ Президента ліквідував робочу групу, що розробляла новий Кримінальний кодекс

Ліквідація Комісії з питань правової реформи поставило під питання ухвалення нового Кримінального кодексу.

Незалежність суду та безпека учасників: інтерв’ю з новообраною членкинею ВРП Тетяною Спірідоновою

Новообрана членкиня ВРП Тетяна Спірідонова розповіла про питання бронювання працівників апаратів суду, безпеку в залах засідань та презумпцію добросовісності судді.

