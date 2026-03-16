Суд в Германии отказал в выплате пособия женщине с имуществом на сотни тысяч евро

14:18, 16 марта 2026
Суд указал, что человек с таким имуществом не может считаться нуждающимся.
Суд в Германии отказал в выплате пособия женщине с имуществом на сотни тысяч евро
В Германии суд отказал женщине в выплате пособия Bürgergeld после того, как выяснилось, что она владеет крупным наследством. Об этом сообщил журнал Focus.

По данным суда в земле Баден-Вюртемберг, заявительница вместе с сестрой получила в наследство недвижимость, ценные бумаги и другое имущество, однако все равно обратилась за социальной помощью и оспорила отказ в суде.

Отмечается, что женщине принадлежали доли в нескольких квартирах стоимостью более 600 тысяч и 340 тысяч евро, а также деньги от продажи еще одной недвижимости, инвестиционный счет примерно на 92 тысячи евро и другое имущество, включая мебель, картины, старинные монеты и автомобиль. После раздела наследства ее собственные активы оценили более чем в 642 тысячи евро.

Суд подчеркнул, что человек с таким имуществом не может считаться нуждающимся.

По словам заявительницы, она не могла сразу распоряжаться наследством и что часть недвижимости требовала ремонта, однако суд отметил, что она уже продала одну из квартир и получила деньги.

