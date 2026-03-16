  1. В Україні

Що таке заповіт із «планом Б» і як працює підпризначення спадкоємця

12:24, 16 березня 2026
Заповідач має право призначити іншого спадкоємця на випадок, якщо перший не прийме її або відмовиться.
Кожна людина має право самостійно розпоряджатися своїм майном і заздалегідь визначити, кому воно перейде після її смерті. Зробити це можна шляхом складання заповіту.

Заповіт — це особисте волевиявлення фізичної особи щодо розпорядження своїм майном на випадок смерті. Його може скласти лише особа з повною цивільною дієздатністю, і робиться це виключно особисто. Оформлення заповіту через представника законодавством не допускається (статті 1233–1234 Цивільного кодексу України).

Згідно зі статтею 1222 Кодексу спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини.

Також спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин (стаття 2 цього Кодексу).

Законодавство України надає заповідачу можливість не лише визначити спадкоємців, а й передбачити випадки, коли визначений у заповіті спадкоємець з певних причин, зокрема не зможе прийняти спадщину або відмовиться від неї. Для цього у заповіті можна вказати підпризначеного спадкоємця, що дозволяє реалізувати волю заповідача у різних життєвих обставинах, повідомили у Міністерстві юстиції.

Так, відповідно до статті 1244 Кодексу заповідач має право призначити іншого спадкоємця на випадок, якщо спадкоємець, зазначений у заповіті, помре до відкриття спадщини, не прийме її або відмовиться від її прийняття чи буде усунений від права на спадкування, а також у разі відсутності умов, визначених у заповіті (стаття 1242 цього Кодексу).

Підпризначеним спадкоємцем може бути будь-яка особа, визначена у статті 1222 цього Кодексу.

За загальним правилом часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.

Крім того, підпризначений спадкоємець може отримати право на спадщину у випадку смерті спадкоємця, якщо останній помер до відкриття спадщини. Якщо смерть спадкоємця настала після відкриття спадщини і він не встиг її прийняти, тоді діє інший правовий механізм – спадкова трансмісія.

Відповідно до статті 1276 Кодексу якщо спадкоємець за заповітом або за законом помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, право на прийняття належної йому частки спадщини, крім права на прийняття обов’язкової частки у спадщині, переходить до його спадкоємців (спадкова трансмісія).

