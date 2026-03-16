  В Украине

Что такое завещание с «планом Б» и как работает подназначение наследника

12:24, 16 марта 2026
Завещатель имеет право назначить другого наследника на случай, если первый не примет наследство или откажется от него.
Каждый человек имеет право самостоятельно распоряжаться своим имуществом и заранее определить, кому оно перейдет после его смерти. Сделать это можно путем составления завещания.

Завещание — это личное волеизъявление физического лица относительно распоряжения своим имуществом на случай смерти. Его может составить только лицо с полной гражданской дееспособностью, и делается это исключительно лично. Оформление завещания через представителя законодательством не допускается (статьи 1233–1234 Гражданского кодекса Украины).

Согласно статье 1222 Кодекса наследниками по завещанию и по закону могут быть физические лица, которые живы на момент открытия наследства, а также лица, которые были зачаты при жизни наследодателя и рождены живыми после открытия наследства.

Также наследниками по завещанию могут быть юридические лица и другие участники гражданских отношений (статья 2 этого Кодекса).

Законодательство Украины предоставляет завещателю возможность не только определить наследников, но и предусмотреть случаи, когда указанный в завещании наследник по определенным причинам, в частности не сможет принять наследство или откажется от него. Для этого в завещании можно указать подназначенного наследника, что позволяет реализовать волю завещателя в различных жизненных обстоятельствах, сообщили в Министерстве юстиции.

Так, в соответствии со статьей 1244 Кодекса завещатель имеет право назначить другого наследника на случай, если наследник, указанный в завещании, умрет до открытия наследства, не примет его или откажется от его принятия либо будет отстранен от права на наследование, а также в случае отсутствия условий, определенных в завещании (статья 1242 этого Кодекса).

Подназначенным наследником может быть любое лицо, определенное в статье 1222 этого Кодекса.

По общему правилу временем открытия наследства является день смерти лица или день, с которого оно объявляется умершим.

Кроме того, подназначенный наследник может получить право на наследство в случае смерти наследника, если последний умер до открытия наследства. Если смерть наследника наступила после открытия наследства и он не успел его принять, тогда действует другой правовой механизм — наследственная трансмиссия.

В соответствии со статьей 1276 Кодекса, если наследник по завещанию или по закону умер после открытия наследства и не успел его принять, право на принятие принадлежащей ему доли наследства, кроме права на принятие обязательной доли в наследстве, переходит к его наследникам (наследственная трансмиссия).

