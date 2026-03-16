  В Україні

Квартира за 4,4 млн грн і авто: у ексдепутата з Миколаївщини виявили необґрунтовані активи

14:54, 16 березня 2026
Експосадовець набув у власність активи, вартість яких значно перевищує його законні доходи.
Фото: nazk.gov.ua
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за матеріалами моніторингу способу життя та самостійно зібраних доказів звернувся з позовом до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про визнання необґрунтованими активів ексдепутата однієї з місцевих рад у Миколаївській області. Про це повідомило НАЗК.

За результатами моніторингу було встановлено, що експосадовець набув у власність активи, вартість яких значно перевищує його законні доходи. Зокрема, йдеться про:

  • автомобіль «Renault Duster» 2024 року випуску вартістю понад 1 млн грн;
  • квартиру у місті Стрий Львівської області вартістю понад 4,4 млн грн, яка була оформлена на дружину.

Різниця між вартістю зазначених активів і підтвердженими законними доходами ексдепутата становить 5,4 млн грн.

«З огляду на викладене, прокурор САП звернувся до ВАКС із позовом про визнання зазначених активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави в порядку цивільної конфіскації», - додали у НАЗК.

НАБУ САП НАЗК

