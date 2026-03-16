  1. В Украине

Квартира за 4,4 млн грн и авто: у экс-депутата из Николаевской области выявили необоснованные активы

14:54, 16 марта 2026
Экс-чиновник приобрел в собственность активы, стоимость которых значительно превышает его законные доходы.
Квартира за 4,4 млн грн и авто: у экс-депутата из Николаевской области выявили необоснованные активы
Фото: nazk.gov.ua
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по материалам мониторинга образа жизни и самостоятельно собранных доказательств обратился с иском в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о признании необоснованными активов эксдепутата одного из местных советов в Николаевской области. Об этом сообщило НАПК.

По результатам мониторинга было установлено, что экс-чиновник приобрел в собственность активы, стоимость которых значительно превышает его законные доходы. В частности, речь идет о:

  • автомобиле Renault Duster 2024 года выпуска стоимостью более 1 млн грн;
  • квартире в городе Стрый Львовской области стоимостью более 4,4 млн грн, которая была оформлена на супругу.

Разница между стоимостью указанных активов и подтвержденными законными доходами экс-депутата составляет 5,4 млн грн.

«Учитывая изложенное, прокурор САП обратился в ВАКС с иском о признании указанных активов необоснованными и их взыскании в доход государства в порядке гражданской конфискации», — добавили в НАПК.

НАБУ САП НАПК

