В Україні хочуть оновити правила управління житлом — що зміниться для ОСББ та управителів будинків

15:14, 16 березня 2026
Законопроект є одним із ключових елементів реформи житлової політики та має відповісти на сучасні виклики та застарілі проблеми у сфері управління житлом.
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування повідомив, що вивчає проект Закону України «Про управління житловим фондом».

Законопроект стосується питань оновлення правил управління житлом, який Міністерство розвитку громад та територій України презентувало 23 лютого під час конференції «Управління житловим фондом та захист постраждалого від війни населення: виклики і рішення в межах реформи житлової політики».

Документ є одним із ключових елементів реформи житлової політики та має відповісти на сучасні виклики та застарілі проблеми у сфері управління житлом.

Головна новація майбутнього закону: у кожного багатоквартирного будинку (крім тих, де вже створено ОСББ) має з'явитись власна юридична особа – просте товариство співвласників, яке представлятиме інтереси мешканців і допоможе організувати управління будинком.

Ключові зміни стосуються комплексного оновлення правил управління житлом в Україні, зокрема, пропонується:

- запровадити чіткі правила управління будь-яким житлом, незалежно від його правового статусу;

- створити юридичну особу для кожного багатоквартирного будинку (якщо немає ОСББ), яка представлятиме інтереси співвласників;

- сформувати єдиний реєстр управління багатоквартирними будинками та систему управління, яка стане частиною Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи;

- створити повну базу даних житлового фонду кожної громади з інформацією про всі будинки;

- врегулювати статус ОСББ і управителів як споживачів комунальних послуг для потреб будинку;

- встановити чіткі професійні вимоги до управителів;

- чітко розмежувати відповідальність між співвласниками, ОСББ та управителями.

«З метою залучення додаткового аналізу та пропозицій для комплексного доопрацювання зазначеного законопроекту Комітет з 17 березня до 17 квітня 2026 року прийматиме від зацікавлених сторін зауваження, пропозиції, експертні висновки та інші аналітичні матеріали, що стосуються предмету регулювання законопроекту», - додали у комітеті.

Вказану інформацію із зазначенням реквізитів суб'єкта подання можна надсилати в електронному вигляді на електронну адресу: [email protected]

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фіктивне батьківство і декларації: у ЗМІ з’явилися звинувачення на адресу директора НАБУ Семена Кривоноса

Екс-прокурор САП заявив, що директор НАБУ  міг приховати інформацію, яка  викликає сумніви у його доброчесності.

У Раді хочуть дати три роки на отримання грошової допомоги дітям, народженим після загибелі батька

Законопроєкт №15049-1 гарантує виплату незалежно від того, чи встигли родичі отримати кошти загиблого військовослужбовця

За крок до ліквідації: ДСА отримала незадовільну оцінку на ХХ з’їзді суддів України

Фінансовий звіт та недофінансування судів призвели до пропозиції ліквідувати ДСА: делегати ХХ чергового з’їзду суддів офіційно оцінили діяльність судової адміністрації як незадовільну.

Указ Президента ліквідував робочу групу, що розробляла новий Кримінальний кодекс

Ліквідація Комісії з питань правової реформи поставило під питання ухвалення нового Кримінального кодексу.

Незалежність суду та безпека учасників: інтерв’ю з новообраною членкинею ВРП Тетяною Спірідоновою

Новообрана членкиня ВРП Тетяна Спірідонова розповіла про питання бронювання працівників апаратів суду, безпеку в залах засідань та презумпцію добросовісності судді.

