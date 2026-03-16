В Украине хотят обновить правила управления жильем — что изменится для ОСББ и управляющих домов

15:14, 16 марта 2026
Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства сообщил, что изучает проект Закона Украины «Об управлении жилищным фондом».

Законопроект касается обновления правил управления жильем, который Министерство развития общин и территорий Украины представило 23 февраля во время конференции «Управление жилищным фондом и защита пострадавшего от войны населения: вызовы и решения в рамках реформы жилищной политики».

Документ является одним из ключевых элементов реформы жилищной политики и должен ответить на современные вызовы и устаревшие проблемы в сфере управления жильем.

Главное нововведение будущего закона: у каждого многоквартирного дома (кроме тех, где уже создано ОСББ) должна появиться собственная юридическая личность — простое товарищество совладельцев, которое будет представлять интересы жителей и поможет организовать управление домом.

Ключевые изменения касаются комплексного обновления правил управления жильем в Украине. В частности, предлагается:

  • внедрить четкие правила управления любым жильем независимо от его правового статуса;
  • создать юридическое лицо для каждого многоквартирного дома (если нет ОСББ), которое будет представлять интересы совладельцев;
  • сформировать единый реестр управления многоквартирными домами и систему управления, которая станет частью Единой информационно-аналитической жилищной системы;
  • создать полную базу данных жилищного фонда каждой громады с информацией обо всех домах;
  • урегулировать статус ОСББ и управляющих как потребителей коммунальных услуг для нужд дома;
  • установить четкие профессиональные требования к управляющим;
  • четко разграничить ответственность между совладельцами, ОСББ и управляющими.

«С целью привлечения дополнительного анализа и предложений для комплексной доработки указанного законопроекта Комитет с 17 марта по 17 апреля 2026 года будет принимать от заинтересованных сторон замечания, предложения, экспертные выводы и другие аналитические материалы, касающиеся предмета регулирования законопроекта», — добавили в комитете.

Указанную информацию с указанием реквизитов субъекта подачи можно направлять в электронном виде на электронный адрес: [email protected].

законопроект ОСМД

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Фиктивное отцовство и декларации: в СМИ появились обвинения в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса

Экс-прокурор САП заявил, что директор НАБУ мог скрыть информацию, которая вызывает сомнения в его добропорядочности.

В Раде хотят дать три года на получение денежной помощи детям, рожденным после гибели отца

Законопроект №15049-1 гарантирует выплату независимо от того, успели ли родственники получить деньги погибшего военнослужащего.

За шаг до ликвидации: ГСА получила неудовлетворительную оценку на ХХ съезде судей Украины

Финансовый отчет и недофинансирование судов привели к предложению ликвидировать ГСА: делегаты ХХ очередного съезда судей официально оценили деятельность судебной администрации как неудовлетворительную.

Указ Президента ликвидировал рабочую группу, работавшую над новым  Уголовным кодексом

Ликвидация Комиссии по вопросам правовой реформы поставила под вопрос принятие нового Уголовного кодекса.

Независимость суда и безопасность участников: интервью с новоизбранным членом ВСП Татьяной Спиридоновой

Новоизбранный член ВСП Татьяна Спиридонова рассказала о вопросах назначения сотрудников судебных аппаратов, безопасности в залах заседаний и презумпции добросовестности судьи.

