В Украине хотят обновить правила управления жильем — что изменится для ОСББ и управляющих домов

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства сообщил, что изучает проект Закона Украины «Об управлении жилищным фондом».

Законопроект касается обновления правил управления жильем, который Министерство развития общин и территорий Украины представило 23 февраля во время конференции «Управление жилищным фондом и защита пострадавшего от войны населения: вызовы и решения в рамках реформы жилищной политики».

Документ является одним из ключевых элементов реформы жилищной политики и должен ответить на современные вызовы и устаревшие проблемы в сфере управления жильем.

Главное нововведение будущего закона: у каждого многоквартирного дома (кроме тех, где уже создано ОСББ) должна появиться собственная юридическая личность — простое товарищество совладельцев, которое будет представлять интересы жителей и поможет организовать управление домом.

Ключевые изменения касаются комплексного обновления правил управления жильем в Украине. В частности, предлагается:

внедрить четкие правила управления любым жильем независимо от его правового статуса;

создать юридическое лицо для каждого многоквартирного дома (если нет ОСББ), которое будет представлять интересы совладельцев;

сформировать единый реестр управления многоквартирными домами и систему управления, которая станет частью Единой информационно-аналитической жилищной системы;

создать полную базу данных жилищного фонда каждой громады с информацией обо всех домах;

урегулировать статус ОСББ и управляющих как потребителей коммунальных услуг для нужд дома;

установить четкие профессиональные требования к управляющим;

четко разграничить ответственность между совладельцами, ОСББ и управляющими.

«С целью привлечения дополнительного анализа и предложений для комплексной доработки указанного законопроекта Комитет с 17 марта по 17 апреля 2026 года будет принимать от заинтересованных сторон замечания, предложения, экспертные выводы и другие аналитические материалы, касающиеся предмета регулирования законопроекта», — добавили в комитете.

Указанную информацию с указанием реквизитов субъекта подачи можно направлять в электронном виде на электронный адрес: [email protected].

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.