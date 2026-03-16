  1. Судова практика
  2. / В Україні

Суд у Жмеринці засудив пенсіонера, який силою допоміг сину втекти від проходження ВЛК

14:36, 16 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чоловік погрожував військовим та відтягнув одного з них, що дозволило його синові втекти з лікарні.
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області визнав винним місцевого жителя у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України під час мобілізаційних заходів. Чоловік застосував силу до військовослужбовця ТЦК, що дозволило його синові втекти та уникнути проходження ВЛК.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Суд призначив обвинуваченому п’ять років позбавлення волі, однак звільнив його від відбування покарання з випробуванням строком на три роки.

Обставини справи №130/2381/25

За матеріалами кримінального провадження, 6 квітня 2025 року військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки доставили чоловіка до КНП «Жмеринська центральна районна лікарня» для проходження військово-лікарської комісії.

Його батько, громадянин України, пенсіонер, заздалегідь прибув на територію лікарні, знаючи про проведення медичного огляду.

Близько 12:56–12:57 на території контрольно-пропускного пункту лікарні чоловік почав погрожувати військовослужбовцям ТЦК та СП, які виконували службові обов’язки із забезпечення проведення військово-лікарської комісії.

Під час конфлікту він застосував фізичну силу до одного з військовослужбовців — головного сержанта, відтягнувши його за руку вбік. У результаті син обвинуваченого зміг втекти з території лікарні та не пройшов військово-лікарську комісію.

Через ці дії військовослужбовці не змогли виконати свої службові обов’язки, пов’язані з проведенням мобілізаційних заходів у період дії воєнного стану.

Позиція обвинуваченого та розгляд справи

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину, підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті, та пояснив, що дійсно погрожував військовослужбовцям і відтягнув одного з них, щоб допомогти синові втекти.

Чоловік заявив, що шкодує про вчинене і просив суд не призначати суворого покарання.

З огляду на те, що обвинувачений визнав вину, а сторони не заперечували встановлених обставин, суд розглянув справу у спрощеному порядку без дослідження всіх доказів — відповідно до ч.3 ст.349 КПК України.

Суд дійшов висновку, що вина обвинуваченого доведена поза розумним сумнівом.

Його дії кваліфіковано за ч.1 ст.114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Яке покарання призначив суд

Суд призначив чоловікові покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Водночас, враховуючи щире каяття, відсутність попередніх судимостей, позитивні характеристики та те, що злочин було вчинено вперше, суд застосував ст.75 КК України та звільнив засудженого від відбування покарання з випробуванням.

Іспитовий строк становить три роки.

Протягом цього часу засуджений зобов’язаний:

  • періодично з’являтися для реєстрації до органу пробації;
  • повідомляти орган пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд військові судова практика військовослужбовці ТЦК мобілізація ВЛК

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]