Суд в Жмеринке осудил пенсионера, который силой помог сыну избежать прохождения ВВК
Жмеринский горрайонный суд Винницкой области признал виновным местного жителя в воспрепятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины во время мобилизационных мероприятий. Мужчина применил силу к военнослужащему ТЦК, что позволило его сыну убежать и избежать прохождения ВВК.
Суд назначил обвиняемому пять лет лишения свободы, однако освободил его от отбывания наказания с испытанием сроком на три года.
Обстоятельства дела №130/2381/25
По материалам уголовного производства, 6 апреля 2025 года военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки доставили мужчину в КНП «Жмеринская центральная районная больница» для прохождения военно-врачебной комиссии.
Его отец, гражданин Украины, пенсионер, заранее прибыл на территорию больницы, зная о проведении медицинского осмотра.
Около 12:56–12:57 на территории контрольно-пропускного пункта больницы мужчина начал угрожать военнослужащим ТЦК и СП, которые выполняли служебные обязанности по обеспечению проведения военно-врачебной комиссии.
Во время конфликта он применил физическую силу к одному из военнослужащих — главному сержанту, оттащив его за руку в сторону. В результате сын обвиняемого смог убежать с территории больницы и не прошел военно-врачебную комиссию.
Из-за этих действий военнослужащие не смогли выполнить свои служебные обязанности, связанные с проведением мобилизационных мероприятий в период действия военного положения.
Позиция обвиняемого и рассмотрение дела
Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину, подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, и пояснил, что действительно угрожал военнослужащим и оттащил одного из них, чтобы помочь сыну убежать.
Мужчина заявил, что сожалеет о содеянном и просил суд не назначать строгое наказание.
Учитывая, что обвиняемый признал вину, а стороны не оспаривали установленные обстоятельства, суд рассмотрел дело в упрощенном порядке без исследования всех доказательств — в соответствии с ч.3 ст.349 УПК Украины.
Суд пришел к выводу, что вина обвиняемого доказана вне разумного сомнения.
Его действия квалифицированы по ч.1 ст.114-1 Уголовного кодекса Украины — воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в особый период.
Какое наказание назначил суд
Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы.
В то же время, учитывая искреннее раскаяние, отсутствие предыдущих судимостей, положительные характеристики и то, что преступление было совершено впервые, суд применил ст.75 УК Украины и освободил осужденного от отбывания наказания с испытанием.
Испытательный срок составляет три года.
В течение этого времени осужденный обязан:
- периодически являться для регистрации в орган пробации;
- сообщать органу пробации об изменении места жительства, работы или учебы.
