Суд в Жмеринке осудил пенсионера, который силой помог сыну избежать прохождения ВВК

14:36, 16 марта 2026
Мужчина угрожал военным и оттащил одного из них, что позволило его сыну убежать из больницы.
Суд в Жмеринке осудил пенсионера, который силой помог сыну избежать прохождения ВВК
Фото: Getty Images
Жмеринский горрайонный суд Винницкой области признал виновным местного жителя в воспрепятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины во время мобилизационных мероприятий. Мужчина применил силу к военнослужащему ТЦК, что позволило его сыну убежать и избежать прохождения ВВК.

Суд назначил обвиняемому пять лет лишения свободы, однако освободил его от отбывания наказания с испытанием сроком на три года.

Обстоятельства дела №130/2381/25

По материалам уголовного производства, 6 апреля 2025 года военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки доставили мужчину в КНП «Жмеринская центральная районная больница» для прохождения военно-врачебной комиссии.

Его отец, гражданин Украины, пенсионер, заранее прибыл на территорию больницы, зная о проведении медицинского осмотра.

Около 12:56–12:57 на территории контрольно-пропускного пункта больницы мужчина начал угрожать военнослужащим ТЦК и СП, которые выполняли служебные обязанности по обеспечению проведения военно-врачебной комиссии.

Во время конфликта он применил физическую силу к одному из военнослужащих — главному сержанту, оттащив его за руку в сторону. В результате сын обвиняемого смог убежать с территории больницы и не прошел военно-врачебную комиссию.

Из-за этих действий военнослужащие не смогли выполнить свои служебные обязанности, связанные с проведением мобилизационных мероприятий в период действия военного положения.

Позиция обвиняемого и рассмотрение дела

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину, подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, и пояснил, что действительно угрожал военнослужащим и оттащил одного из них, чтобы помочь сыну убежать.

Мужчина заявил, что сожалеет о содеянном и просил суд не назначать строгое наказание.

Учитывая, что обвиняемый признал вину, а стороны не оспаривали установленные обстоятельства, суд рассмотрел дело в упрощенном порядке без исследования всех доказательств — в соответствии с ч.3 ст.349 УПК Украины.

Суд пришел к выводу, что вина обвиняемого доказана вне разумного сомнения.

Его действия квалифицированы по ч.1 ст.114-1 Уголовного кодекса Украины — воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в особый период.

Какое наказание назначил суд

Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В то же время, учитывая искреннее раскаяние, отсутствие предыдущих судимостей, положительные характеристики и то, что преступление было совершено впервые, суд применил ст.75 УК Украины и освободил осужденного от отбывания наказания с испытанием.

Испытательный срок составляет три года.

В течение этого времени осужденный обязан:

  • периодически являться для регистрации в орган пробации;
  • сообщать органу пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

суд военные судебная практика военнослужащие ТЦК мобилизация ВВК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украинцы за границей смогут получать бесплатную правовую помощь — решение Рады

Минюст станет ключевым органом международной правовой помощи украинцев.

Фиктивное отцовство и декларации: в СМИ появились обвинения в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса

Экс-прокурор САП заявил, что директор НАБУ мог скрыть информацию, которая вызывает сомнения в его добропорядочности.

В Раде хотят дать три года на получение денежной помощи детям, рожденным после гибели отца

Законопроект №15049-1 гарантирует выплату независимо от того, успели ли родственники получить деньги погибшего военнослужащего.

За шаг до ликвидации: ГСА получила неудовлетворительную оценку на ХХ съезде судей Украины

Финансовый отчет и недофинансирование судов привели к предложению ликвидировать ГСА: делегаты ХХ очередного съезда судей официально оценили деятельность судебной администрации как неудовлетворительную.

Указ Президента ликвидировал рабочую группу, работавшую над новым  Уголовным кодексом

Ликвидация Комиссии по вопросам правовой реформы поставила под вопрос принятие нового Уголовного кодекса.

