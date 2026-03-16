Суд в Жмеринке осудил пенсионера, который силой помог сыну избежать прохождения ВВК

Мужчина угрожал военным и оттащил одного из них, что позволило его сыну убежать из больницы.

Жмеринский горрайонный суд Винницкой области признал виновным местного жителя в воспрепятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины во время мобилизационных мероприятий. Мужчина применил силу к военнослужащему ТЦК, что позволило его сыну убежать и избежать прохождения ВВК.

Суд назначил обвиняемому пять лет лишения свободы, однако освободил его от отбывания наказания с испытанием сроком на три года.

Обстоятельства дела №130/2381/25

По материалам уголовного производства, 6 апреля 2025 года военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки доставили мужчину в КНП «Жмеринская центральная районная больница» для прохождения военно-врачебной комиссии.

Его отец, гражданин Украины, пенсионер, заранее прибыл на территорию больницы, зная о проведении медицинского осмотра.

Около 12:56–12:57 на территории контрольно-пропускного пункта больницы мужчина начал угрожать военнослужащим ТЦК и СП, которые выполняли служебные обязанности по обеспечению проведения военно-врачебной комиссии.

Во время конфликта он применил физическую силу к одному из военнослужащих — главному сержанту, оттащив его за руку в сторону. В результате сын обвиняемого смог убежать с территории больницы и не прошел военно-врачебную комиссию.

Из-за этих действий военнослужащие не смогли выполнить свои служебные обязанности, связанные с проведением мобилизационных мероприятий в период действия военного положения.

Позиция обвиняемого и рассмотрение дела

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину, подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, и пояснил, что действительно угрожал военнослужащим и оттащил одного из них, чтобы помочь сыну убежать.

Мужчина заявил, что сожалеет о содеянном и просил суд не назначать строгое наказание.

Учитывая, что обвиняемый признал вину, а стороны не оспаривали установленные обстоятельства, суд рассмотрел дело в упрощенном порядке без исследования всех доказательств — в соответствии с ч.3 ст.349 УПК Украины.

Суд пришел к выводу, что вина обвиняемого доказана вне разумного сомнения.

Его действия квалифицированы по ч.1 ст.114-1 Уголовного кодекса Украины — воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в особый период.

Какое наказание назначил суд

Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В то же время, учитывая искреннее раскаяние, отсутствие предыдущих судимостей, положительные характеристики и то, что преступление было совершено впервые, суд применил ст.75 УК Украины и освободил осужденного от отбывания наказания с испытанием.

Испытательный срок составляет три года.

В течение этого времени осужденный обязан:

периодически являться для регистрации в орган пробации;

сообщать органу пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

